Виктор СКРИПНИК: «У Шевченко есть очень важный плюс»

Заключительная часть беседы с экс-защитником сборной Украины Виктором Скрипником была посвящена следующему сопернику Украины в отборочной группе — сборной Хорватии, с которой сине-желтой дружине предстоит встретиться в конце марта.

— Виктор Анатольевич, поединок на Максимире — самый важный для команды Андрея Шевченко в отборочном турнире?

— Важны все матчи. Просто этот — ближайший, поэтому сейчас его можно отнести к категории ключевых для нас. В этот день наши ребята обязаны быть сильнее Модрича, Манджукича и всех остальных. Украинцы это должны понимать на подсознательном уровне. В футболе нет ничего невозможного, в этом я убедился на сто процентов.

— Не так-то просто обыграть Хорватию на ее поле…

— А кто говорит, что просто? Я желаю нашей сборной победы, но даже при отрицательном результате вешать нос не стоит — впереди еще будет половина дистанции, и можно наверстать упущенное, нужно будет только постараться. В таких поединках, как с Хорватией, можно много чему научиться, тем более что большинство наших футболистов не первый год выступают на высоком уровне, и опыта им не занимать. Команда у нас боеспособная, много перспективной молодежи. Важно, чтобы получились быстрые выходы в атаку, а это может произойти только в том случае, если мы не будем бояться именитого соперника. Каждый игрок на поле обязан знать свой маневр. И надо настраиваться на позитив, поскольку так в будущем легче будет преодолевать всевозможные барьеры. Я, кстати, настроен оптимистично и уверен, что у нас достаточно сильная сборная, способная конкурировать на самом высоком уровне.

На подопечных Анте Чачича тоже идет давление, поскольку от них ждут только победы. Перед отборочным турниром их пресса писала о том, что Хорватия в такой группе окажется первой. Посмотрим…

Месяца достаточно, чтобы быть в игровом тонусе

— Не меньшее давление наверняка испытывает и наш молодой тренер — Андрей Шевченко.

— До того как я возглавил Вердер, я тренировал только молодежь. В таких обстоятельствах на первое место выходят твои принципы, твое видение футбола. Любому молодому тренеру свойственны ситуации, когда он теряется, это неизбежно, поскольку пока нет опыта. Но Андрей собрал вокруг себя помощников, которые в любой момент могут подсказать, и это правильно. У Шевченко есть очень важный плюс — он выступал в лучших клубах Европы, и этот пускай даже игровой опыт, которому можно только позавидовать, сейчас ему помогает в роли наставника. Кто-кто, а я за главного тренера сборной Украины спокоен.

— Хорватские футболисты техничны, любят, особенно дома, играть первым номером, всегда быть на мяче. Можно ли их как-то лишить этого?

— Я видел, что клетчатые плохо действуют без мяча, они находятся не в своей тарелке, поэтому они сделают все, чтобы держать его, даже играя через защитников. А в случае потери сразу будут включать прессинг. Особенно показательно это может быть в дебюте поединка, когда происходит разведка боем. Часто подобная картина наблюдается и в бундеслиге. Нужно выдержать первые минут 15—20. Чем дольше мы не пропустим, тем больше хозяева будут нервничать. В каждой команде есть свои звезды, но в трудных матчах как раз и должен проявляться коллективизм, слаженность действий во всех линиях. У нас есть ребята, благодаря которым можно проводить быстрые контратаки — надо только постараться правильно этим воспользоваться. Вторым номером ведь тоже можно побеждать, как в свое время сборная Греции на чемпионате Европы 2004 года или миланский Интер Жозе Моуриньо. А сейчас мастер этого дела — Диего Симеоне со своим Атлетико.

Ну и, конечно, в таких играх крайне важно качественное исполнение стандартных положений. Во время штрафного или углового каждый игрок атакующей команды должен знать свое место в штрафной площади, это азы футбола. А придет туда мяч или нет, это уже другой вопрос. Под моим руководством в первый год работы в Вердере, мы много забили после стандартных положений, и этот фактор стал одним из многих, который помог нам избежать вылета из бундеслиги.

— Месяца игровой практики достаточно, чтобы быть в тонусе?

— Здесь две стороны медали. Конец марта уже как бы приближает европейские чемпионаты к финишу, при этом не стоит забывать, что практически все хорватские футболисты в своих клубах сражались или сражаются на трех фронтах. Возможно, какой-то клуб то-то заранее и решить свои вопросы, поэтому появится большая ротация. Тем не менее, основным футболистам наставники предлагают дозированные тренировки, дабы лишний раз не перегрузить игрока.

У человека ведь силы тоже не безграничны, поэтому можно предположить, что у хорватов в ногах будет преобладать тяжесть. В свою очередь большая часть игроков украинской сборной после почти трехмесячной паузы только начнет выступления в официальных поединках, поэтому у них должна быть охота к футболу, свежая голова… В запасе месяц, этого времени вполне достаточно, чтобы войти в игровой тонус.

Скрипнику изрядно пришлось повозиться с Бокшичем

— В свою бытность игроком вы дважды встречались с хорватами в составе сборной и добыли 50-процентный результат…

— Помню, в 1995 году накануне игры Йожеф Сабо сказал, что клетчатые до четырех утра в казино сидели. Наверное, могли себе позволить (улыбается). На самом деле к тому времени хорваты уже практически обеспечили себе путевку на чемпионат Европы. У меня сложилось впечатление, что они безответственно отнеслись к тому поединку, хотя мне тогда с Бокшичем пришлось серьезно повозиться. Но даже такой выигрыш мы обязаны были занести себе в актив, ведь тогда молодая сборная Украины только набивала шишки в матчах с такими сильными противниками.

А в 1997-м мы проиграли в гостях — 0:2, но не были мальчиками для битья, просто хорваты свое выжали. Дома же, думаю, без подводных течений не обошлось. В первые минуты мы смяли оппонента, забили, потом не засчитали наш чистый гол, а когда мы пропустили, все закончилось. Возможно, нам не хватило и класса. В сборной был Андрей Шевченко, который в то время уже наверняка находился на карандаше у европейских скаутов, а остальные, в том числе и я, — неудачные помощники (улыбается).

— Кто вожак нынешней сборной Хорватии?

— Модрич — это мотор и сердце команды. Когда у него все получается, то и Хорватию остановить сложно. А таких нападающих, как Манджукич, в Европе можно пересчитать по пальцам одной руки.

— Наша главная сила — Коноплянка и Ярмоленко?

— Хорваты ведь не из вчерашнего дня и прекрасно понимают, кому нужно уделить наибольшее внимание. Уверен, они не менее тщательно изучают сборную Украины с ее сильными и слабыми сторонами. Вот, кстати, и будет шанс для других наших исполнителей, которые в какой-то степени пребывают в тени лидеров.

— Я так понял, что вы прогнозируете для сине-желтых как минимум ничью?

— Я не специалист по счетам. Немного по-другому анализирую. Все полагают, что Коноплянка и Ярмоленко — это лучшее, что мы имеем, но я с этим не совсем согласен. Мне, к примеру, Кравец на своей позиции больше нравится, чем Коноплянка на излюбленном левом фланге. Женя — более разносторонний игрок и может быть более полезным вторым нападающим. Он и в Шальке в нескольких играх так действовал. Коноплянка хорошо видит поле, может отдать классный пас…

Что касается Ярмоленко, то, если говорить дипломатично, ему нужно еще много прибавлять, ведь, если я не ошибаюсь, Андрей в самых трудных матчах за сборную или за Динамо ничем себя не проявил. Возможно, и это одна из причин того, что он все никак не может уехать в хороший европейский клуб. Скауты, интересующиеся футболистом, наблюдают за всем, чем только можно: поведением в быту, поведением на поле во время победных поединков и даже за тем, как исполнитель себя ведет, когда его команда проигрывает.

Как по мне, то лучше невыразительно сыграть в чемпионате, но зато все долго будут помнить, что три дня назад ты стал главным вдохновителем победы своей сборной, к примеру, над Хорватией.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК