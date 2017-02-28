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Сергей МОРОЗОВ: «В этом году мы еще не увидели того Шахтера»

Специалист прокомментировал победу «горняков» над «Ворсклой» (2:1)

  • 28.02.2017 08:30
  • 131 просмотров
  • 2 комментария
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footballua.tv. Сергей Морозов
© footballua.tv. Сергей Морозов

Эксперт Сергей Морозов рассказал, почему «Шахтер» обыграл «Ворсклу» (2:1).

- Волевая победа «Шахтера», тяжело было провести вторую игру через два дня после матча с «Сельтой» на таком поле. Считаю, что с общей задачей «Шахтер» справился, хотя и многие игроки еще не успели восстановиться. Ключевой момент матча – замена Виктора Коваленко на Факундо Феррейру. Впереди было два нападающих, которым доставлялся мяч. Пока мы еще не видели того «Шахтера» в этом году, думаю, что есть пробелы в подготовке.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Zirkaa
    online
      Zirkaa, 28.02.2017 09:15
    +1
    Того - это какого??? Все мы уже видели
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 28.02.2017 09:18
    0
    Ещё бы тебя , Серёга, не видеть и не слышать ...
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