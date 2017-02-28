Сергей МОРОЗОВ: «В этом году мы еще не увидели того Шахтера»

Эксперт Сергей Морозов рассказал, почему «Шахтер» обыграл «Ворсклу» (2:1).
- Волевая победа «Шахтера», тяжело было провести вторую игру через два дня после матча с «Сельтой» на таком поле. Считаю, что с общей задачей «Шахтер» справился, хотя и многие игроки еще не успели восстановиться. Ключевой момент матча – замена Виктора Коваленко на Факундо Феррейру. Впереди было два нападающих, которым доставлялся мяч. Пока мы еще не видели того «Шахтера» в этом году, думаю, что есть пробелы в подготовке.
Источник — ТК Футбол
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