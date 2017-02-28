Агуэро хочет в Реал

28-летний аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не намерен оставаться в английском клубе.
После прихода в стан «горожан» 19-летнего бразильца Габриэла Жезуса аргентинец потерял место основного нападающего, что не соответствует его амбициям. Агуэро намерен сменить клуб ближайшим летом, и приоритетом для него является мадридский «Реал».
Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» действителен до лета 2019-го года. Стоимость футболиста составляет около €60 миллионов.
В текущем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» 29 матчей во всех турнирах, где забил 20 голов и отдал 2 голевые передачи.
Источник — The Sun
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