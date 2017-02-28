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ВИДЕО ДНЯ. Лучший гол года забит в чемпионате Нигерии

Сикиру Олатунбосун невероятным ударом поразил ворота «Энугу»

  • 28.02.2017 08:13
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goal.com. Сикиру Олатунбосун
© goal.com. Сикиру Олатунбосун

Фантастический мяч был забит в матче чемпионата Нигерии, в котором встречались команды МФМ и «Энугу».

Футболист МФМ Сикиру Олатунбосун отметился великолепным ударом в дальний угол после зрелищного обыгрыша соперника. МФМ добился победы со счетом 2:1 и поднялся на второе место в турнирной таблице.

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