Фантастический мяч был забит в матче чемпионата Нигерии, в котором встречались команды МФМ и «Энугу».
Футболист МФМ Сикиру Олатунбосун отметился великолепным ударом в дальний угол после зрелищного обыгрыша соперника. МФМ добился победы со счетом 2:1 и поднялся на второе место в турнирной таблице.
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