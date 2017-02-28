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Арсенал и Тоттенхэм нацелились на Рабьо

Полузащитник ПСЖ может сменить клуб уже будущим летом

  • 28.02.2017 08:07
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getfootballnewsfrance.com. Адриен Рабьо
© getfootballnewsfrance.com. Адриен Рабьо

21-летний французский центральный полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо может перебраться в английскую Премьер-лигу уже будущим летом.

В услугах футболиста всерьез заинтересованы лондонские клубы «Арсенал» и «Тоттенхэм». Трансфер игрока обойдется им примерно в €12 миллионов.

В текущем сезоне Рабьо провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Источник — The Telegraph

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