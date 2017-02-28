Арсенал и Тоттенхэм нацелились на Рабьо

21-летний французский центральный полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо может перебраться в английскую Премьер-лигу уже будущим летом.
В услугах футболиста всерьез заинтересованы лондонские клубы «Арсенал» и «Тоттенхэм». Трансфер игрока обойдется им примерно в €12 миллионов.
В текущем сезоне Рабьо провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Источник — The Telegraph
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