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26-й тур
Фиорентина
2:2
Торино
27.02.2017, FT

Фиорентина — Торино — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Фиорентина» — «Торино»

  • 28.02.2017 08:10
  • 85 просмотров
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В поединке 26-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Торино» команды сыграли вничью:

Источник — Sport.ua

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