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Иван ГЕЦКО: «Динамо путевку в Лигу чемпионов просто так не подарят»

Борьба за второе место в чемпионате Украины далека от завершения, считает специалист

  • 28.02.2017 07:54
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ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Иван Гецко отметил, что динамовцы набрали неплохую форму, но борьба за второе место еще только впереди.

«Приятно, что на зимних сборах «Динамо» продолжило делать акцент на молодежи, — говорит эксперт Иван Гецко. — Ребята за это время явно окрепли и начали год очень неплохо».

«Заря» же зимой много экспериментировала с составом, да и не смогла набрать оптимальные кондиции к ЧУ. Учитывая, что на кону серебро, нужно было больше работать над подготовкой к этому матчу, на мой взгляд. Плюс киевляне все же опытнее. Но просто так им путевку в ЛЧ не подарят, и борьбу за второе место нельзя считать оконченной. Такой шанс не каждый год дается, и луганчане будут за него цепляться изо всех сил».

Источник — Вести

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