Иван ГЕЦКО: «Динамо путевку в Лигу чемпионов просто так не подарят»

Иван Гецко отметил, что динамовцы набрали неплохую форму, но борьба за второе место еще только впереди.

«Приятно, что на зимних сборах «Динамо» продолжило делать акцент на молодежи, — говорит эксперт Иван Гецко. — Ребята за это время явно окрепли и начали год очень неплохо».

«Заря» же зимой много экспериментировала с составом, да и не смогла набрать оптимальные кондиции к ЧУ. Учитывая, что на кону серебро, нужно было больше работать над подготовкой к этому матчу, на мой взгляд. Плюс киевляне все же опытнее. Но просто так им путевку в ЛЧ не подарят, и борьбу за второе место нельзя считать оконченной. Такой шанс не каждый год дается, и луганчане будут за него цепляться изо всех сил».