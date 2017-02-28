Манчестер Юнайтед готов отдать €40 миллионов за вратаря Милана

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» намерен укрепить вратарскую позицию, купив 18-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
«Красные дьяволы» готовы предложить за игрока €40 миллионов. Доннарумма займет место испанца Давида де Хеа, который летом, вероятно, переберется в мадридский «Реал».
В текущем сезоне Доннарумма провел за «Милан» 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча, 9 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Mirror
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