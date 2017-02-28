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Манчестер Юнайтед готов отдать €40 миллионов за вратаря Милана

«Красные дьяволы» намерены заполучить 18-летнего Джанлуиджи Доннарумму

  • 28.02.2017 07:44
  • 839 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Милан. Джанлуиджи Доннарумма
© ФК Милан. Джанлуиджи Доннарумма

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» намерен укрепить вратарскую позицию, купив 18-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

«Красные дьяволы» готовы предложить за игрока €40 миллионов. Доннарумма займет место испанца Давида де Хеа, который летом, вероятно, переберется в мадридский «Реал».

В текущем сезоне Доннарумма провел за «Милан» 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча, 9 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Источник — Mirror

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 28.02.2017 08:24
    +1
    Не думаю що россо-нері віддадуть Доннаруму: з Берлусконі були б варіанти, а нові власники не поведуться на суму навіть 40-50 млн. євро за воротаря, який реально може вирішити на наступні 20 років, як Буффон в Юве, проблему основного воротаря Мілану.
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