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26-й тур
Лестер Сити
3:1
Ливерпуль
27.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер Сити — Ливерпуль — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль»

  • 28.02.2017 07:53
  • 765 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Ливерпуль. «Лестер Сити» — «Ливерпуль»
© ФК Ливерпуль. «Лестер Сити» — «Ливерпуль»

В поединке 26-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Ливерпуль» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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