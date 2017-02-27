Лестер в первом матче без Раньери бьет Ливерпуль

Чемпионат Англии. 26-й тур
«Лестер Сити» - «Ливерпуль» - 3:1
Джейми Варди, 28, Дэниэл Дринквотер, 39, Джейми Варди, 60 - Филиппе Коутиньо, 68
«Лестер Сити»: Каспер Шмайхель, Марк Олбрайтон (Бен Чилвелл, '91), Дэнни Симпсон, Кристиан Фухс, Роберт Хут, Уэс Морган, Синдзи Окадзаки (Даниель Амарти, '69), Рияд Марез (Демарай Грэй, '80), Дэниэл Дринквотер, Онинье-Уилфред Ндиди, Джейми Варди
«Ливерпуль»: Симон Миньоле, Садио Мане (Альберто Морено, '66), Жоэль Матип, Натаниэль Клайн, Джеймс Милнер, Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирминьо, Эмре Джан, Лукас Лейва (Бен Вудбёрн, '84), Адам Лаллана (Дивок Ориги, '66), Филиппе Коутиньо
Источник — Sport.ua
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