Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лестер в первом матче без Раньери бьет Ливерпуль

Джейми Варди отметился дублем

  • 27.02.2017 23:58
  • 126 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Лестер
© ФК Лестер

Чемпионат Англии. 26-й тур

«Лестер Сити» - «Ливерпуль» - 3:1
Джейми Варди, 28, Дэниэл Дринквотер, 39, Джейми Варди, 60 - Филиппе Коутиньо, 68

«Лестер Сити»: Каспер Шмайхель, Марк Олбрайтон (Бен Чилвелл, '91), Дэнни Симпсон, Кристиан Фухс, Роберт Хут, Уэс Морган, Синдзи Окадзаки (Даниель Амарти, '69), Рияд Марез (Демарай Грэй, '80), Дэниэл Дринквотер, Онинье-Уилфред Ндиди, Джейми Варди
«Ливерпуль»: Симон Миньоле, Садио Мане (Альберто Морено, '66), Жоэль Матип, Натаниэль Клайн, Джеймс Милнер, Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирминьо, Эмре Джан, Лукас Лейва (Бен Вудбёрн, '84), Адам Лаллана (Дивок Ориги, '66), Филиппе Коутиньо

ЛЕСТЕР - ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Maradona
    online
      Maradona, 28.02.2017 00:09
    +2
    Надежда в ЛЧ продолжает жить!
    Сегодня Браво!
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 28.02.2017 00:11
    +1
    Лестер Чемпіонського зразка. А може і справді Ранєрі випустив ситуацію з-під контролю?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.