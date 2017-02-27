Торино вырвал ничью у Фиорентины

Чемпионат Италии. 26-й тур
«Фиорентина» – «Торино» – 2:2
Голы: Сапонара, 8, Калинич, 38 – Белотти, 65, 85
«Фиорентина»: Тэтэрушану, Астори, Родригес, Сальседо, Кьеза, Сапонара (Кристофоро, 80), Санчес (Томович, 76), Валеро, Бадель, Тельо (Оливера, 88), Калинич.
«Торино»: Харт, Айети (Россеттини, 46), Баррека, Дзаппакоста, Моретти, Лукич, Бенасси (Густафссон, 58), Базелли, Яго Фальке, Бойе (Ляйич, 69), Белотти.
Предупреждения: Лукич (27), Бенасси (34), Сапонара (42)
Источник — Sport.ua
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