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Торино вырвал ничью у Фиорентины

Гол Калинича принес флорентийскому клубу только одно очко

  • 27.02.2017 23:47
  • 52 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Торино
© ФК Торино

Чемпионат Италии. 26-й тур

«Фиорентина» – «Торино» – 2:2
Голы: Сапонара, 8, Калинич, 38 – Белотти, 65, 85

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Астори, Родригес, Сальседо, Кьеза, Сапонара (Кристофоро, 80), Санчес (Томович, 76), Валеро, Бадель, Тельо (Оливера, 88), Калинич.
«Торино»: Харт, Айети (Россеттини, 46), Баррека, Дзаппакоста, Моретти, Лукич, Бенасси (Густафссон, 58), Базелли, Яго Фальке, Бойе (Ляйич, 69), Белотти.
Предупреждения: Лукич (27), Бенасси (34), Сапонара (42)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 28.02.2017 00:04
    0
    Белотті просто звір....Його клаузула 100 міліонів і є бажаючі.
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