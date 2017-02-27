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Виктор ВАЦКО: «Шепелев сыграл так, что про Рыбалку никто не вспоминал»

Известный комментатор поделился впечатлениями о победе «Динамо» над «Зарей» (2:1)

  • 27.02.2017 23:21
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился мнением о матче «Заря» - «Динамо» (1:2).

- Мне понравился дебют Шепелева. Не сказать, что он выдал великолепный матч, он не сделал хет-трик, но, на самом деле, он отыграл очень хорошо, и я думаю, что про отсутствие Рыбалки никто не вспоминал в этом матче. Я, например, о нем и не вспоминал, а вот о Гусеве – да.

Если «Заря» ставит себе задачу бороться за Лигу чемпионов, то в обороне должно быть все отлажено, потому что для стиля футбола, в который хочет играть Вернидуб, центр обороны должен быть суперкачественным. Плюс должен быть центрфорвард. Сейчас это две пробоины в «Заре», которые уменьшают их шансы в борьбе с «Динамо».

Источник — ТК Футбол

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