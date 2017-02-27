Роман ГРИГОРЧУК: «На плохом поле трудно показывать хороший футбол»

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук высказал свое мнение относительно предстоящего матча 20-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Кяпаза».
«Наша проблема в предстоящем матче заключается в том, что на плохом поле трудно показывать хороший футбол. Состояние газона в Гяндже оставляет желать лучшего. Но сильно не зацикливаемся на этом. Думаем, о том, чтобы наилучшим образом выйти из ситуации. Нам нужна победа. Мы будем играть на нее», - заявил Григорчук.
Источник — Azerisport.com
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