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Роман ГРИГОРЧУК: «На плохом поле трудно показывать хороший футбол»

Наставник «Габалы» недоволен состоянием газона «Кяпаза»

  • 27.02.2017 22:56
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azerisport.com. Роман Григорчук
© azerisport.com. Роман Григорчук

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук высказал свое мнение относительно предстоящего матча 20-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Кяпаза».

«Наша проблема в предстоящем матче заключается в том, что на плохом поле трудно показывать хороший футбол. Состояние газона в Гяндже оставляет желать лучшего. Но сильно не зацикливаемся на этом. Думаем, о том, чтобы наилучшим образом выйти из ситуации. Нам нужна победа. Мы будем играть на нее», - заявил Григорчук.

Источник — Azerisport.com

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