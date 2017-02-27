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Мирон МАРКЕВИЧ: «Марлос точно подойдет сборной Украины»

А вот насчет Бланко-Лещука глава комитета национальных сборных ФФУ затруднился с ответом

  • 27.02.2017 22:21
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Sport.ua. Мирон Маркевич
© Sport.ua. Мирон Маркевич

Председатель комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал возможную натурализацию двух игроков «Шахтера» для сборной Украины.

«Я знаю, что Марлос точно подойдет, а о Густаво Бланко-Лещуке мне трудно сказать. Я не очень хорошо знаю этого футболиста. Мне трудно сказать, подойдет он сборной, или не подойдет», – сказал Маркевич.

Маркевич рассказал, что разговаривал и с Марлосом, и с Тайсоном, еще когда стал председателем комитета сборных, и те говорили, что они не против играть за Украину. «Но я – это одно, поэтому нужно, чтобы главный тренер с ними говорил. Наверное, такие разговоры ведутся, если он такое сказал... Но это больше вопрос к главному тренеру», – отметил Мирон Богданович.

Источник — Футбол 24

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