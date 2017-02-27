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Динамо уверенно омолодилось за зиму

Средний возраст киевлян в 19-м туре на 2,1 года оказался ниже, чем в сезоне в целом

  • 27.02.2017 21:51
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Динамо уверенно омолодилось за зиму

Зимнее межсезонье в чемпионате Украины прилично подкорректировало кадровые потенциалы клубов Премьер-лиги, но только четыре из них стали моложе. И во главе списка — не Ворскла, главный тренер которой анонсировал падение среднего возраста по сравнению с осенней частью сезона почти на пять лет. Во главе этого списка — Динамо!

Средний возраст команды Сергея Реброва в чемпионате-2016/2017 составляет 26,5 года, а в матче против Зари он равнялся 24,4. Разница — в 2,1 года в сторону уменьшения! Выход 19-летних Владимира Шепелева и Виктора Цыганкова, а также 20-летнего Артема Беседина дал о себе знать. Не будем забывать и то, что попрощались с киевским клубом 42-летний Александр Шовковский и 33-летний Олег Гусев, заработал дисквалификацию 29-летний Жуниор Мораес, не попал в заявку 29-летний Евгений Хачериди.

Плюс здесь, минус там — в итоге Динамо стало моложе. И при этом выиграло важнейший матч у Зари.

В 19-м туре еще три команды омолодились, если сравнивать со своим же средним показателем по чемпионату, — Черноморец (на 0,7 года), Ворскла (на 0,8) и Днепр (на 1,9). Причем подопечные Дмитрия Михайленко оказались самыми юными в минувший уикенд в УПЛ — 22,5 года. И это — несмотря на участие в матче 35-летнего капитана Руслана Ротаня и 31-летнего Владимира Полевого. Но не будем забывать, что могут добавиться также 33-летние Сергей Кравченко и Евгений Чеберячко, и тогда картинка получится немного другая.

Практически без изменений остался средний возраст у Шахтера, Зари и Звезды (+0,1 года). Чуть старше стали Александрия, Олимпик, Волынь и Сталь — на 0,3 года, а самый серьезный прирост случился у Карпат — 0,9 года. Но даже при этом львовяне в рейтинге 19-го тура — 5-я по молодости команда в УПЛ.

Источник — Золотой талант Украины

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