Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Фанаты Шахтера в Харькове сожгли флаг ДНР

Символическое сожжение состоялось на матче «горняков» против «Сельты»

  • 27.02.2017 21:49
  • 1232 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Во время ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» (0:2), который состоялся в Харькове, фанаты «горняков» сожгли флаг так называемой «ДНР», опубликовав соответствующее видео на странице сообщества ультрас Ultras Hearts в Facebook.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Андрій Крас
      Андрій Крас, 27.02.2017 22:04
    +10
    Ультрас Шахтаря-єдиний рух,який намагається відродити гідність клубу...єдина гордість Шахтаря-це ультрас!!!
    Ссылка
    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 27.02.2017 22:10
    -4
    Надеюсь палкин с ними побеседуют и они удалят видео.
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 27.02.2017 22:12
    +5
    красавы!
    Ссылка
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 27.02.2017 22:15
    +5
    Андрей Штогрин, 27.02.2017 22:10
    Надеюсь палкин с ними побеседуют и они удалят видео.
    є речі на які ні Палкін. ні Ахметов не мають впливу, це не молодому Коваленко НАКАЗАТИ видалити свій пост, по відношенню до УЛЬТРАС, хіба у гудок ПОГУДІТИ може.
    ПАЦАНИ КРАСАВИ!
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 27.02.2017 22:39
    +3
    молодцы харьковчане, и донецкая ультра, показываю что любителям сказочных государств типа Луганды и Атлантиды, в первой столице ничего не светит
    Палкин, как было замечено выше, может только достать боевой гудок
    Ссылка
    A-68
    online
      A-68, 27.02.2017 22:42
    +1
    СЛАВА УКРАЇНСЬКИМ ФАНАТАМ ПАТРІОТАМ СВОЄЇ РІДНОЇ ЗЕМЛІ - УКРАЇНИ !!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.