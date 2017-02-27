Во время ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» (0:2), который состоялся в Харькове, фанаты «горняков» сожгли флаг так называемой «ДНР», опубликовав соответствующее видео на странице сообщества ультрас Ultras Hearts в Facebook.
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ПАЦАНИ КРАСАВИ!
Палкин, как было замечено выше, может только достать боевой гудок
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