Лисы

Это ты убогий, они отдают чемпиону!

Опять Ливерпуль очки бедным раздает.

Нефигасе) как бы не красиво выглядела отставка Раньери, но пока она себя оправдывает)

Крутняк гол

Смотри, еще и чпокнут красных