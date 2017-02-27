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Фаны Кристал Пэлас по ошибке разрисовали автобус своего клуба

Хулиганы не учли, что «Мидлсбро» арендовал машину у их собственной команды

  • 27.02.2017 21:23
  • 378 просмотров
  • 2 комментария
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twitter.com/Rickyc1234
© twitter.com/Rickyc1234

Забавный случай произошел перед матчем 26-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Мидлсбро». В ночь перед поединком фанаты «Кристал Пэлас» пробрались на парковку, где стоял автобус, на котором передвигалась команда «Мидлсбро», и разрисовали его в клубные цвета своей команды.

Но оказалось, что автобус не принадлежит «Мидлсбро», а взят клубом в аренду у… «Кристал Пэлас»!

Общий ущерб составил около 40 тысяч фунтов стерлингов. К слову, «Кристал Пэлас» добился победы со счетом 1:0.

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