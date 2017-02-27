Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Ориентировал Шепелева на игру Белькевича»

Прошлый матч чемпионата Украины против «Зари» стал особенным для 19-летнего полузащитника киевского «Динамо» Владимира Шепелева, который дебютировал за первую команду «Динамо», сыграв полный матч.

Владимир родился в Одессе и начинал заниматься футболом в «Черноморце», а в возрасте 13-ти лет перешел в «Динамо». Из академии Владимир выпускался под руководством тренеров Олега Венглинского и Сергея Беженара. Олег Николаевич рассказал о футбольных способностях и человеческих качествах своего подопечного:

- Я работал с этой группой ребят последние два года перед выпуском. Мы тренировали их с Сергеем Беженаром, который с этим возрастом работал еще дольше. Это, пожалуй, самый ответственный период, когда ребята уже не дети, но еще и не взрослые, а проходят переходной этап, постепенно становятся мужиками и профессиональными футболистами. В это время требуется подготовить молодых игроков с хорошими задатками для большого плавания под названием серьезный футбол и самостоятельной жизни. Некоторые идут дальше по ступеням динамовской системы, другие уходят в другие клубы. Но нашей задачей было сделать из каждого из них конкурентоспособную, боеспособную единицу, которая в идеале сможет оказаться в первой команде «Динамо» или, попав в другой клуб, спокойно там играть и проявлять лучшие качества. Примеров для этого у меня масса, я сам прошел динамовскую академию, был в третьей команде, второй, первой, так что со всеми требованиями знаком не понаслышке.

- Вам, наверное, лучше всех известно, в чем особенность Владимира Шепелева?

- Вова – игрок группы атаки, с ним у меня было много индивидуальных бесед и практических занятий. Всегда говорил, что его сила в индивидуальности. Он владеет отменным пасом – первым, разрезным, в атаку, поэтому я его всегда просил делать обостряющие, проникающие передачи. Да, это сопряжено с риском, но эта способность в разы поднимает его ценность, как футболиста. Ведь поперек и назад много кто умеет отдавать, а вот примером лучшего плеймейкера для меня был Валентин Белькевич, на его игру и ориентировал Шепелева. Говорил, что он должен делать передачи вперед, вразрез, снабжать нападающих, тогда у него есть все шансы вырасти в хорошего, незаурядного исполнителя.

Также меня подкупало его футбольное мышление – у Вовы очень «светлая» голова, он –умный и тонкий игрок, футболист который очень хорошо чувствует саму игру и прекрасно ее понимает. Такие люди на вес золота, его дебютный матч за первую команду это показал. Вова может действовать как ближе к обороне, так и к атаке. Благодаря своей работоспособности может покрывать большие расстояния, при этом не терять концентрацию, не чувствовать усталости и не допускать ошибок на ее фоне.

- Какими человеческими качествами обладает Шепелев?

- У него очень хороший, спокойный характер, это уравновешенный, рассудительный парень, мне кажется, он по минному полю может идти с улыбкой (улыбается). Поэтому он с первой до последней минуты будет выполнять установку тренера, делать это монотонно, методично и правильно. Вова – очень добросовестный парень и в не меньшей степени скромный – это качество зависит от родителей и воспитания. Скромность, конечно, украшает, но я ему говорил, что в некоторых моментах она не лучший союзник, в футболе нужно быть понаглее. Шепелев – умный парень, со временем он будет понимать, в каких ситуациях что нужно. Ему точно не грозит звездная болезнь.

Я бы назвал его интеллигентным футболистом, мне такие игроки импонируют. Он интеллигент во всем: качестве передач, забитых мячах. Но это не касается остальных компонентов игры и подкатов. Я никогда его не видел злым или, чтобы он хотел на ком-то порвать майку, наоборот, свою работу он выполняет четко, взвешено, со знанием дела. При этом боец, всегда бьется до последнего. Немногословен, ограничивается парой фраз и всегда улыбается.

- Какое впечатление у вас осталось от его первого официального поединка в основном составе?

- Его понимание игры позволило ему выдать отличный матч и сыграть очень хорошо. Он действовал очень спокойно, без суеты. Такое впечатление, что это был далеко не дебютный матч. Вова был везде: и впереди, и страховал партнеров на флангах, выполнив просто колоссальный объем работы. Словом, в полной мере проявил свои лучшие качества, а это была только первая его игра! Думаю, никто особо не заметил отсутствия Сергея Рыбалки. Верю, у него хорошие перспективы закрепиться в первой команде. Учитывайте еще, что в запасе были Корзун и Ориховский, но главный тренер сделал выбор в пользу Шепелева. Считаю, он это заслужил своей работой, тренировками. Рыбалка ночью после матча, наверняка, очень плохо спал (улыбается).

- Вы разговаривали с ним после дебюта?

- Еще нет, но хочу поздравить с этим событием, да и есть, что сказать. Очень рад за него, за то, что дебютировал. Думаю, хорошего было значительно больше. Правда, поначалу, в первые 5-10 минут, было заметно небольшое волнение, а в дальнейшем он уверенно провел матч. При том, что играли с непростой командой на тяжелом поле. Думаю, у Шепелева большое будущее, хочу пожелать ему не останавливаться, ведь конкуренция в середине поля просто колоссальная. Аванс он получил, теперь нужно его оправдывать. Зная его характер и профессиональное отношение к футболу, уверен, у него все получится.

- За счет чего, по вашему мнению, такой большой группе ребят вашего выпуска удалось настолько приблизиться к первой команде?

- Наверное, нам удалось им кое-что донести и передать все лучшее, что есть в «Динамо», то, что в свое время передавали мне тренеры Кащей, Онищекно. Мне нравится, что у нас в клубе есть такая преемственность поколений, пока она существует, школа будет выпускать достойную смену и считаться одной из сильнейших в Европе. Если честно, я даже немного завидую нынешним выпускникам, поскольку в мое время было намного тяжелее пробиться в первую команду, а им дается очень большой шанс.

- Какие советы даете своим бывшим подопечным, которые уже громко стучатся в двери первой команды?

- Во-первых, я рад, что Владимир пополнил их ряды, надеюсь, мне удалось приложить к этому руку и донести до него и других ребят – Тымчика, Михайличенко – что, если они будут правильно относиться и к себе, и к футболу, то у них есть все шансы стать футболистами основного состава. Необходимые задатки и качества у них для этого есть. Кстати, Саша Тымчик такой же, как Шепелев – с него лишнего слова не вытянешь. По манере игры, характеру, работоспособности он напоминает мне Олега Лужного. Таких футболистов, как он, с огромным потенциалом и задатками я видел очень мало. Конечно, их нужно раскрывать и подправлять.

Эти футболисты – ближайший резерв, вообще, выпуск игроков 1997-го года рождения был очень сильным. Большая часть этих ребят уже в первой команде, еще группа футболистов на подходе, например, Леша Щебетун. Я очень жду, когда же он уже появится в основе. Он - нападающий, эта позиция для меня близка, я в него очень многое вкладывал. У каждого из этих ребят есть сильные качества. Говорю им: «Если попадете в первую команду, нужно цепляться всеми способами – зубами, ногтями, чтобы там закрепиться» (улыбается). Пока это удается не всем, но, мне кажется, Шепелев закрепится всерьез и надолго. Как говорится, большому кораблю – большое плавание.