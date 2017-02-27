Сергей Ребров показал, как побеждать с молодежью

В первом туре чемпионата Украины 2017 года сыграли 28 футболистов, входящих в сферу интересов проекта Золотой Талант. Напомним, что, согласно правилам ежегодной премии Золотой Талант, в этом году в категории U-21 будут рассматриваться игроки 1996—1997 годов рождения, а в категории U-19 — 1998 г.р. и моложе. В 19-м туре УПЛ на поле выходили 22 футболиста старшей категории и 6 — младшей.

Для сравнения, в первом туре ЧУ 2016 года аналогичная статистика была хуже: U-21 — 14 игроков, U-19 — всего 3. А если брать суммарное количество молодежи по турам УПЛ весны-2016, то только на самом финише оно было больше (29), чем сейчас. Вывод — чемпионат Украины продолжает омолаживаться. Причем тотально.

Только у Зари даже в протокол матча не попал ни один украинец не старше 21 года (правда, гол забил 19-летний нигериец Деннис Бонавентуре), тренеры Александрии, Стали, Звезды и Ворсклы ограничились включением молодых футболистов в протокол матча. На поле не выпустили. Хотя из этой пятерки лишь Заря и Александрия заняты решением серьезных турнирных задач, с натяжкой после зимней перестройки состава сюда же можно отнести Ворсклу.

Тем не менее, она, Звезда и Сталь — представители второй шестерки. Обычно от тренеров требуют или результат, или воспитание молодых игроков. Здесь мы не видим ни первого, ни второго. Может, чуть позже лед тронется.

Сейчас же образцом того, как можно совмещать и борьбу за высокие места, и обкатку резервистов, является Динамо. Футбол киевляне в матче с прямым конкурентом Зарей показали хороший, проявили характер, вырвали победу. Решающий гол забил 20-летний нападающий Артем Беседин, для которого это уже пятый мяч за первую команду во всех официальных турнирах сезона (столько же, к примеру, у Андрея Ярмоленко). Очень уверенно дебютировал 19-летний опорный полузащитник Владимир Шепелев. Он заменил в основе дисквалифицированного Сергея Рыбалку. На замену вышел 19-летний Виктор Цыганков, а 20-летний Павел Ориховский остался в запасе.

Голом отметился и лучший футболист Украины 2016 года в категории U-21 — Виктор Коваленко из Шахтера. Правда, он получился курьезным — отскок от вратаря, рикошет, и мяч влетел в сетку. Тем не менее, 21-летний полузащитник горняков очень много поработал для того, чтобы сравнять счет в игре с Ворсклой. Недаром он — основной игрок сборной Украины в отборе ЧМ-2018.

Первый матч за Карпаты сыграл 20-летний защитник Николай Матвиенко — он взят в аренду у Шахтера. Двое вернулись в УПЛ после заграничных командировок: 20-летний Александр Каплиенко — в Черноморец из Турции, 19-летний Алексей Гуцуляк — в Карпаты из Испании.

Молодые таланты Украины (U-21). Сезон 26. 19 тур

Впервые в этом сезоне сыграли за свои команды 20-летние Евгений Цымбалюк (Олимпик) и Александр Зубков (Шахтер), но они — не дебютанты УПЛ. У каждого за спиной есть по одному матчу в чемпионате.

Юные таланты Украины (U-19). Сезон 26. 19 тур

Еще пятеро футболистов впервые попали в протокол на игру первой команды. Это 20-летний Артем Козлов (Олимпик), 19-летние Ярослав Довгий (Александрия), Юрий Климчук (Сталь) и Тарас Сакив (Ворскла), а также 17-летний Кирилл Дрышлюк (Звезда).

Двое из них — воспитанники киевского футбола (Дрышлюк — Динамо, Климчук — Атлет), по одному — донецкого (Козлов — Шахтер) и днепровского (Довгий — Интер). А Сакив успел в юношеском возрасте поиграть за Энергетик (Бурштын), Шахтер, Ильичевец и Динамо.