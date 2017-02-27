Черноморец победил Жемчужину

«Черноморец» провел спарринг с представителем второй лиги «Жемчужиной» (Одесса). В составе команды «моряков» сегодня выступали футболисты, не участвовавшие в поединке против «Карпат», либо имевшие в воскресном матче небольшую игровую практику.

Встреча прошла в примерно равной борьбе. Голевые моменты стали возникать во втором тайме. Больше шансов на успех имели «моряки». Так, на 53-й минуте Татарков угодил в «крестовину», на 54-й Аблитаров после «стандарта» не попал головой в цель с пяти метров. Единственный мяч забил Карноза, выполнявший штрафной удар метров с 25-ти. Вначале он попал в «стенку», а затем повторным «выстрелом» поразил нижний угол ворот Зацепина.

В самом конце матча «Жемчужина» могла отыграться, но отменную реакцию продемонстрировал Смородин, взявший мяч после удара головой с близкого расстояния Кравченко. В компенсированное время упустил свой шанс Сильвио, проигравший очную дуэль голкиперу противника.

«Черноморец» — «Жемчужина» Одесса — 1:0

Гол: Карноза (72)

«Черноморец»: Безрук (Смородин, 46), Азацкий (капитан), Аблитаров, Петько, Норенков (Мурашов, 46), Данченко, Карноза, Третьяков (Машнин, 64), Татарков, Хобленко (Гадрани, 83), Барилко (Сильвио, 46).

«Жемчужина»: Ширяев (капитан) (Зацепин, 46), Е. Потароченко, Поспелов, Курко, Гарванко (Р. Опря, 69), Долинский (М. Вдовиченко, 53), Паламарчук (Кравченко, 60), Горбовский (Ф. Попов, 62), Паламар (Я. Захарченко, 78), Георгиев (Носач, 68), Шестаков.

Предупреждены: Данченко (7), Карноза (36), Петько (90) — Паламарчук (29), Шестаков (90)