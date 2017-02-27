Черноморец отдал в аренду трех игроков

Футболист молодежного состава «Черноморца» Денис Норенков до конца сезона будет играть на правах аренды за харьковский «Гелиос», который выступает в первой лиге. Представители «Черноморца» (U-19) Кирилл Белокаменский и Дмитрий Деменчук на один год арендованы у «Черноморца» одесской «Жемчужиной».
Источник — ФК Черноморец
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