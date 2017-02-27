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Черноморец отдал в аренду трех игроков

Норенков перешел в «Гелиос», Белокаменский и Деменчук – в «Жемчужину»

  • 27.02.2017 20:21
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ФК Динамо Киев. Денис Норенков
© ФК Динамо Киев. Денис Норенков

Футболист молодежного состава «Черноморца» Денис Норенков до конца сезона будет играть на правах аренды за харьковский «Гелиос», который выступает в первой лиге. Представители «Черноморца» (U-19) Кирилл Белокаменский и Дмитрий Деменчук на один год арендованы у «Черноморца» одесской «Жемчужиной».

Источник — ФК Черноморец

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