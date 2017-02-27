Виктор ВАЦКО: «У Сельты были резервы, а у Шахтера нет»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился впечатлениями о матче «Шахтер» - «Сельта» (0:2).

- Судьбу поединка нужно было решать еще в первом тайме. «Шахтёр» играл домашний матч с форой, что, соответственно, заставляло «Сельту» атаковать. «Горняки» очень здорово начали игру, создав ряд хороших моментов. Пятов здорово выручал команду, а вот игроки группы атаки свою задачу не выполнили. Еще понравился Срна. Бернард вторую игру подряд выходил как джокер и вторую игру в этом качестве он проспал.

Мы ещё в декабре говорили, что «Сельта» хоть не имеет в составе звёзд, но за неё играет ряд добротных игроков. В итоге, «Сельта» имела резервы, чтобы дожать соперника, а у «Шахтёра» не оказалось резерва сдержать натиск.