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Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Динамо проявило характер»

Специалист поделился впечатлениями о победе киевлян над «Зарей» (2:1)

  • 27.02.2017 19:51
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ФК Динамо Киев. Олег Венглинский
© ФК Динамо Киев. Олег Венглинский

Эксперт программы «Профутбол» Олег Венглинский, которая выходит на телеканале «2+2», прокомментировал игру «Динамо» в выездном матче с «Зарей» (1:2).

- Мы все понимали, что это весенний футбол, к тому же погода внесла свои коррективы. «Динамо» одержало непростую победу. Нельзя сказать, что она была «на классе», но при этом было видно, что команда проявила характер и показала, что подошла к возобновлению сезона в очень хороших кондициях. В первую очередь, физических, поскольку по такому полю киевляне и владели преимуществом, и смогли отыграться. Не скажу, что создали много голевых моментов, но, в целом, игру контролировали.

А вот от «Зари» ожидал большего. Мы все знаем «магию» Юрия Вернидуба, который, теряя ведущих футболистов, каждый раз умудряется создавать боеспособный коллектив. Пока ему этого сделать не удалось – видно, что команда еще не в оптимальных кондициях.

Источник — ФК Динамо Киев

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