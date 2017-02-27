Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Динамо проявило характер»

Эксперт программы «Профутбол» Олег Венглинский, которая выходит на телеканале «2+2», прокомментировал игру «Динамо» в выездном матче с «Зарей» (1:2).

- Мы все понимали, что это весенний футбол, к тому же погода внесла свои коррективы. «Динамо» одержало непростую победу. Нельзя сказать, что она была «на классе», но при этом было видно, что команда проявила характер и показала, что подошла к возобновлению сезона в очень хороших кондициях. В первую очередь, физических, поскольку по такому полю киевляне и владели преимуществом, и смогли отыграться. Не скажу, что создали много голевых моментов, но, в целом, игру контролировали.

А вот от «Зари» ожидал большего. Мы все знаем «магию» Юрия Вернидуба, который, теряя ведущих футболистов, каждый раз умудряется создавать боеспособный коллектив. Пока ему этого сделать не удалось – видно, что команда еще не в оптимальных кондициях.