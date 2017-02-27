ЮРЧЕНКО: «Атмосфера в раздевалке Байера оставляет желать лучшего»

Украинский хавбек «Байера» Владлен Юрченко рассказал о ситуации в немецкой команде и возможном вызове в сборную Украины.

- Настроение не лучшее. Вроде и сыграл первый раз в этом году, но команда уступила. В «Байере» сейчас, в самой раздевалке, настроение действительно оставляет желать лучшего.

Нехватка игровой практики? Все очень просто - это решение тренера. В команде серьезная конкуренция. Вот и все. Мое дело - тренироваться и быть готовым в любой момент выйти на поле. Сам себя в состав я не могу поставить. Нужно терпеть.

Я работал, делал все, что от меня зависит. Просто все травмированные полузащитники вернулись в строй, выросла конкуренция. Думаю, в этом причина.

Можно попасть в сборную Украины без игровой практики? Не думаю. В декабре, после матча с «Шальке», мне звонил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Конечно, было приятно, что за мной следят. Конечно, мне хочется получить вызов, но для этого нужно играть. Надеюсь, что вскоре все изменится. Для этого я делаю все, что от меня зависит.