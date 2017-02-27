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ЮРЧЕНКО: «Атмосфера в раздевалке Байера оставляет желать лучшего»

Украинский игрок немецкого клуба рассказал, почему у него мало игровой практики

  • 27.02.2017 19:44
  • 1116 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Байер. Владлен Юрченко
© ФК Байер. Владлен Юрченко

Украинский хавбек «Байера» Владлен Юрченко рассказал о ситуации в немецкой команде и возможном вызове в сборную Украины.

- Настроение не лучшее. Вроде и сыграл первый раз в этом году, но команда уступила. В «Байере» сейчас, в самой раздевалке, настроение действительно оставляет желать лучшего.

Нехватка игровой практики? Все очень просто - это решение тренера. В команде серьезная конкуренция. Вот и все. Мое дело - тренироваться и быть готовым в любой момент выйти на поле. Сам себя в состав я не могу поставить. Нужно терпеть.

Я работал, делал все, что от меня зависит. Просто все травмированные полузащитники вернулись в строй, выросла конкуренция. Думаю, в этом причина.

Можно попасть в сборную Украины без игровой практики? Не думаю. В декабре, после матча с «Шальке», мне звонил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Конечно, было приятно, что за мной следят. Конечно, мне хочется получить вызов, но для этого нужно играть. Надеюсь, что вскоре все изменится. Для этого я делаю все, что от меня зависит.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 27.02.2017 20:13
    0
    Можно попасть в сборную Украины без игровой практики? Не думаю. - Зозуля попадет по любому...Даже не думая...Учись,Юрченко!
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 27.02.2017 20:19
    +4
    Думаю Юрченко попаде, а Зозуля не попаде. Склад потрібно омолоджувати. Бутко багато матчів провів за Шахтар?
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    samird
      samird, 27.02.2017 20:36
    +1
    tarasbulba007, 27.02.2017 20:13
    Можно попасть в сборную Украины без игровой практики? Не думаю. - Зозуля попадет по любому...Даже не думая...Учись,Юрченко!

    А тебе не приходило в голову, что у нас в сборной конкуренция в центре поля, мягко говоря, выше, чем в нападении?
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