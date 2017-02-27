На просмотре в Николаеве американец, ждут мексиканцев и африканцев

МФК «Николаев» продолжает интенсивно готовиться к весенней части чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Команда Руслана Забранского в эти дни находится на тренировочном сборе в Закарпатье, где 1 марта проведет товарищеский матч с лидером первой лиги ровненском «Вересом». Вместе с МФК «Николаев» на Западную Украину уехал и потенциальный новичок - форвард из США. В ближайшие дни, как сообщил попечитель МФК «Николаев» депутат горсовета Сергей Кантор, в команде ждут на просмотр еще шесть футболистов: двоих из Мексики и четверых из Африки.

А вот пятеро латиноамериканцев, которые прибыли в МФК «Николаев» десять дней назад, пока готовятся со второй командой.

Есть и потеря. МФК «Николаев» по обоюдному согласию покинул 32-летний полузащитник Антон Муховиков, который в первой части чемпионата сыграл в нашей команде 16 матчей и забил 1 гол.

Заявку на вторую часть чемпионата страны МФК «Николаев» подаст 2 марта. Возобновится чемпионат Украины по футболу 18 марта. В этот день николаевская команда в матче 21-го тура примет на домашней арене «Ингулец» из Петрово.