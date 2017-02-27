Дмитрий ХЛЕБАС: Увидел, что Пятов вышел из ворот, и решил перебросить

Автор гола «Ворсклы» в ворота «Шахтера» Дмитрий Хлебас рассказал об игре (1:2).

«Мяч был под ногой, и я увидел, что Пятов вышел из ворот. Решил сразу перебросить, получилось. Если бы сделал больше касаний, то защитники накрыли бы. Во втором тайме отошли назад. Сил стало поменьше, а преимущество хотели сохранить, поэтому подсели. Трудно было держать такой темп, сконцентрировались на защите. Мы тренировались в Полтаве на похожем по мягкости поле. Нормальный газон для этой поры года. Есть задача, которую нужно выполнить - остаться в шестерке. Будем стараться!», - подчеркнул нападающий «бело-зеленых».