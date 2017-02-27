Мино РАЙОЛА: «Сделка Лукаку с Эвертоном согласована на 99,99999999»

Агент Мино Райола объявил, что вероятность подписания нового контракта между нападающим Ромелу Лукаку и «Эвертоном» возросла до «99.99999999 процентов».О том, что Лукаку намерен связать будущее с мерсисайдским клубом, Райола говорил еще перед зимним трансферным окном. Незадолго до Рождества агент игрока сборной Бельгии оценил вероятность новой сделки в 99.9 процентов.

По прошествии двух месяцев вероятность нового контракта 23-летнего Лукаку с «ирискам» лишь возросла. Теперь у Райолы нет никаких сомнений, что Ромелу останется на «Гудисон Парк».

«Да, сделка согласована. На сколько процентов? На 99.99999999! Мы подпишем новый долгосрочный контракт, так что можно уверенно говорить о нашем намерении остаться».

«В футболе не всегда так бывает, что контракты действуют до даты своего истечения, но любой контракт — это всегда соглашение двух сторон. Если когда-нибудь одна из сторон решит, что будет лучше расстаться, то так тому и быть. Но в данный момент он предпочитает остаться в «Эвертоне», — сообщил Райола talkSPORT.

Добавим, что в минувший уикенд против «Сандерленда» Лукаку забил свой 17-й гол за «Эвертон» в этом сезоне Премьер-Лиги, благодаря чему сравнялся с Алексисом Санчесом и Харри Кейном во главе бомбардирской гонки — правда, в отличие от чилийца и англичанина, все 17 своих голов Ромелу оформил с игры.