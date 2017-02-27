Заря – Динамо: интересные цифры и факты

У рамках 19-го туру Ліги Парі-Матч київське «Динамо» здобуло виїзну перемогу над «Зорею» – 1:2. Нагадаємо, що луганчани свої домашні матчі проводять у Запоріжжі, на стадіоні «Славутич-Арена».



Ця вікторія стала для «біло-синіх» ювілейною, 250-ю, гостьовою в рамках вищого дивізіону вітчизняної першості. Примітно, що наш клуб став першим, якому підкорилося це досягнення.



Перемога в Запоріжжі стала для «Динамо» 80-ю, здобутою в усіх офіційних турнірах під керівництвом Сергія Реброва. 57 разів «біло-сині» вигравали в рамках чемпіонату України, 12 перемог було здобуто у розіграшах вітчизняного Кубку, ще 11 – у єврокубках.



Завдяки перемозі над «Зорею» динамівці продовжили власну безпрограшну серію в гостьових матчах – тепер вона складає 11 матчів (8 перемог, 3 нічиї, різниця м’ячів – 25:10). «Біло-сині» не йдуть із поля без забитого м’яча в 11-ти матчах поспіль, але при цьому і пропускають у 9-ти поєдинках до ряду, що є новим антирекордом команди.



Абсолютними дебютантами чемпіонату України стали сербський захисник Александар Пантич та вихованець клубної ДЮСШ, півзахисник Володимир Шепелєв, які провели у поєдинку із «Зорею» на полі всі 90 хвилин. А от нападник Роман Яремчук, вийшовши на заміну у другому таймі, провів перший матч у рамках Ліги Парі-Матч у складі «Динамо» – але при цьому має у цьому сезоні 14 ігор (5 м’ячів) за «Олександрію».