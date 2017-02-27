Виктор МОЗЕС: «Наслаждаюсь каждой минутой на поле»

Виктор Мозес утверждает, что «Челси» просто рассчитывает набрать как можно больше очков в оставшихся матчах сезона, чтобы удержать первое место в АПЛ.



«Синие» на 10 очков опережают идущий на втором месте «Тоттенхэм». «Манчестер Сити», имеющий игру в запасе, отстает от «Челси» на 11 очков.



Мозес, который с 1 октября отыграл в стартовом составе во всех матчах «Челси», провел ещё одну хорошую встречу и помог своей команде переиграть «Суонси» (3:1). Нигериец остался доволен тем, как «синие» отреагировали на пропущенный мяч.



«Думаю, мы хорошо сыграли и показали сильный характер, — говорит Мозес. — «Суонси» хорошо оборонялся и усложнял нам жизнь, но мы продолжали играть в свой футбол, а после того, как нам удалось забить второй мяч, мы начали получать удовольствие от игры».



«Мы не заглядываем в таблицу, нам осталось провести 12 игр, поэтому мы просто должны идти от матча к матчу. Мы просто хотим не сбавлять ход и выиграть максимальное количество матчей до конца сезона. Мы планируем сохранять концентрацию и продолжать усердно работать всей командой, что, как можно заметить, мы уже и демонстрируем».



Мозес стал незаменимым игроком команды Антонио Конте с тех пор, как вышел на позиции правого винг-бэка в стартовом составе гостевого матча с «Халлом». Футболист считает, что на данный момент находится в лучшей форме за всю свою игровую карьеру.



«Я всегда хотел играть за этот топ-клуб, прямо сейчас это один из лучших клубов в мире, и я наслаждаюсь каждой минутой, которую провожу на поле. Я просто хочу продолжать усердно работать и помогать команде добавиться результатов».



В следующем туре «синие» сыграют на выезде с «Вест Хэмом», клубом, за который Мозес выступал в прошлом сезоне на правах аренды.



Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В матче первого тура гол Диего Косты на последних минутах принес победу «Челси» (2:1), а в матче Кубка Лиги на «Лондон Стэдиум» успех праздновали «молотобойцы» (2:1).



«Это было хорошее время в прошлом сезоне, у меня остались приятные воспоминания от аренды в «Вест Хэме», но сейчас я являюсь игроком «Челси» и получаю удовольствие от своей игры, — говорит Мозес. — Я с нетерпением жду матча на «Лондон Стэдиум» и, надеюсь, нам удастся набрать 3 очка».