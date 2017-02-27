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Олег ГОЛОДЮК: «Была вера в то, что вернусь в Карпаты»

Новичок «Карпат» дал интервью клубной пресс-службе

  • 27.02.2017 17:47
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Олег Голодюк – ще один новобранець «Карпат», який намагатиметься підсилити та стабілізувати гру команди. Уболівальникам «зелено-білих» відоме ім’я Олега, зокрема, за самовідданість на полі. Щирий коментар півзахисника після повернення до Львова Голодюк дав Інформаційному центру ФК «Карпати».

«Все пізнається у порівнянні. До кінця було відчуття, віра у те, що повернуся. Саме тому не поспішав ні з ким заключати контракт. Надіявся, що вдасться ще пограти вдома. Дуже радий, що саме так і вийшло. Шкода, що втратив багато часу. Хотілось би пройти передсезонну підготовку разом з командою. Але нічого страшного у цьому не бачу, набиратиму форму вже по ходу сезону».

«Тренувався спочатку з персональним тренером, потім їздив у розташування однієї команди, назви говорити не буду, вже немає сенсу. Як тільки з’явилась можливість грати знову у зелено-білій футболці – все кинув та відразу вирушив до Львова. А приїхавши, було таке відчуття, ніби ніколи й не покидав цей клуб. Все рідне, знайомі обличчя, тому у питанні адаптації ніяких проблем немає».

«Слідкував за грою «Карпат» в Одесі. Скажу одне – це весняний футбол, тому поки що трохи важкувато. Думаю, що з кожним матчем команда буде додавати й прогресувати, тішити своїх уболівальників».

«Як такої, плідної розмови з тренером ще не було, тільки у тренувальному процесі. З першого дня почав розуміти вимоги, які ставить Олег Дулуб. У цьому плані не повинно виникнути проблем. Головне, якнайшвидше набрати форму і скоріше дебютувати за команду».

«Я гравець середньої лінії поля. Знаю, що на цю позицію велика конкуренція – додала молодь, взяли нових футболістів. Якщо у тренувальному процесі буду доводити, що гідний виходити зі старту, то шанс обов’язково з’явиться. Коли зможу повернутись на поле? Вже готовий грати. Повторюсь, що шкода втраченого часу. Та з допомогою тренерського штабу й самих футболістів якнайшвидше наберу потрібні кондиції».

Источник — ФК Карпаты

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