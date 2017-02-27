Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Черноморец наградил болельщиков именными местами на стадионе

Одесский клуб поощрил своих болельщиков

  • 27.02.2017 17:27
  • 197 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Черноморец
© ФК Черноморец

За час до начала матча-открытия весенней части чемпионата Украины 2016/17 — «Черноморец» — «Карпаты» в «Музее футбола» состоялась церемония награждения. Учитывая, что отчетный поединок стал сотым, проведенным на новом стадионе, клуб отметил своих самых преданных болельщиков. Тех, кто на протяжении многих лет исправно посещает игры «моряков». Сертификаты, дающие право на получение именного места, достались владельцам абонементов за все сезоны, с момента возведения новой арены (2010/11 по 2016/17 включительно).

Источник — ФК Черноморец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.