Черноморец наградил болельщиков именными местами на стадионе

За час до начала матча-открытия весенней части чемпионата Украины 2016/17 — «Черноморец» — «Карпаты» в «Музее футбола» состоялась церемония награждения. Учитывая, что отчетный поединок стал сотым, проведенным на новом стадионе, клуб отметил своих самых преданных болельщиков. Тех, кто на протяжении многих лет исправно посещает игры «моряков». Сертификаты, дающие право на получение именного места, достались владельцам абонементов за все сезоны, с момента возведения новой арены (2010/11 по 2016/17 включительно).
Источник — ФК Черноморец
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