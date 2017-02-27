Черноморец наградил болельщиков именными местами на стадионе

Достаточно боевая игра. Было бы в чемпионате таких побольше - может и в Лиге Чемпионов Шахтер с Д...

... потратила... - (в смысле) на покупку игроков.

( Lanskoy,ukrop59)Псевдо болельщики Динамо вы хоть методички обновляйте а то как под копирку штам...

чет не помню такогозато вот такое помню : Сергей Палкин: "Мы выиграем Лигу чемпионов. Я вас ...