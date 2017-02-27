Ильичевец проведет спарринг с Балканами и БАТЭ

2-го марта «Ильичевец» проведет два спарринга. В 10:00 (по киевскому времени, в 11:00 — по местному) приазовцы сыграют с «Балканами» (Одесская обл., Вторая лига). Игра состоится в Сиде на поле комплекса Side Star.
А в 16:00 (по Киеву, в 17:00 — по местному времени) «Ильичевец» сразится с чемпионом Белоруссии — БАТЭ. Матч состоится в Белеке на поле комплекса Сornelia.
Источник — ФК Ильичевец
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