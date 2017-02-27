Андриес Йонкер стал главным тренером Вольфсбурга

Голландский специалист Андриес Йонкер назначен на пост главного тренера «Вольфсбурга».
54-летний Йонкер, в 2012–2014 годах работавший в тренерском штабе немецкого клуба, вернулся в «Вольфсбург» из лондонского «Арсенала», в котором он возглавлял юношескую академию «канониров».
Кроме того, Йонкер работал в «Барселоне», «Баварии» и других клубах.
Источник — Sport.ua
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