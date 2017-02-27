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Андриес Йонкер стал главным тренером Вольфсбурга

Голландец ранее работал в юношеских командах «Арсенала», «Баварии» и «Барселоны»

  • 27.02.2017 17:20
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twitter.com/VfLWolfsburg_EN/
© twitter.com/VfLWolfsburg_EN/

Голландский специалист Андриес Йонкер назначен на пост главного тренера «Вольфсбурга».

54-летний Йонкер, в 2012–2014 годах работавший в тренерском штабе немецкого клуба, вернулся в «Вольфсбург» из лондонского «Арсенала», в котором он возглавлял юношескую академию «канониров».

Кроме того, Йонкер работал в «Барселоне», «Баварии» и других клубах.

Источник — Sport.ua

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