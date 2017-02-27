Игорь ХАРАТИН: «Ничего плачевного не произошло»

Полузащитник «Зари» Игорь Харатин о прошедшем матче с киевским «Динамо»:



- Первый тайм мы проиграли. Действовали в какой-то степени неправильно. Во втором перестроились. Могу сказать, что навязали свою игру. Было много борьбы. Были моменты, где должны были забивать. Будем делать выводы и двигаться дальше. Ничего плачевного не произошло. Не стоит забывать, против кого мы играли.



- Ты отметил, что в первом тайме команда сыграла чуть неправильно. На что вам советовал в перерыве обратить внимание Юрий Вернидуб?

- Начну с того, когда забили гол, слишком глубоко сели в оборону. Этого делать было нельзя. Нужно было навязывать свою игру и дальше. Стараться идти вперёд. «Динамо» воспользовалось этой нашей ошибкой и сумело забить два мяча. В перерыве Юрий Николаевич призвал нас играть в более агрессивный футбол, накрывать соперника на его половине поля. Поэтому во втором тайме моментов, как таковых, у наших ворот не было. Мы же могли сравнять счёт, но, к сожалению, итоговый результат не в нашу пользу.



- Чем-то удивило «Динамо»?

- В принципе, нет. Они показывают хороший футбол. Безусловно, «Динамо» - серьёзный соперник. С такими оппонентами играть вдвойне приятно.



- Ты сегодня играл против клуба, в котором провёл много лет своей игровой карьеры…

- Сейчас я игрок «Зари». Это самое главное. В целом же, настраиваюсь серьёзно на любую игру. На первом месте – результат команды.



- Тренерский штаб команд отметил неплохое состояние газона, как для этой поры года. Что ты скажешь?

- Для этой поры времени поле было в отличном состоянии. Спасибо всем, кто занимался подготовкой газона к весенней части чемпионата.



- Наверняка после сборов все хотели влиться в официальные матчи?

- Конечно. Было много контрольных игр. Но там не тот накал, не те эмоции, которые бывают во время официальных матчей. С нетерпением ждали возобновления чемпионата. Наконец-то дождались. Жаль только, что не удалось взять очки в первой встрече.



- На сборах наш показатель побед в товарищеских матчах, к сожалению, не впечатлил. Что-то не получалось или просто был насыщенный рабочий ритм?

- На сборах старались играть чуть-чуть в другой футбол. В более комбинационный. С владением мячом, быстрым отбором. Возможно поэтому у нас где-то были поражения или чуть-чуть не ладилось. Но мы старались. Всегда нужно прогрессировать и двигаться вперёд. Да и главное в чемпионате набирать очки.