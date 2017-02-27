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ФК Таллин стал обладателем Суперкубка Эстонии

В финале была разгромлена «Флора»

  • 27.02.2017 16:27
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Estonian FA
© Estonian FA

В матче за Суперкубок Эстонии действующий чемпион страны «Таллин» без проблем обыграл обладателя национального кубка «Флору» (5:0), чей состав в межсезонье заметно омолодился.

Средний возраст защитников «Флоры», рекордсмена Эстонии по числу чемпионских титулов (10) и суперкубков (9), не превышал 20 лет, да и в целом команда за последние месяцы потеряла нескольких опытных игроков. В итоге «Таллин», впервые ставший чемпионом в прошлом сезоне, без особого труда добыл свой первый суперкубок.

Примечательно, что три из пяти голов «Таллина» забили бывшие футболисты «Флоры». В середине первого тайма отличился Роман Собченко, а в самом конце матча вышедший на замену нападающий Альберт Проса оформил дубль в течение двух минут. Еще по голу на счету защитника Владимира Авилова, открывшего счет на 18-й минуте, и бывшего хавбека «Ростова» и «Сочи» Сергея Тумасяна.

Несколько моментов удалось создать и «Флоре», которую в межсезонье возглавил голландец Арно Пайперс, прежде тренировавший эту команду, а также сборные Эстонии и Казахстана, и даже молодежную команду «Зенита». Лучшая из возможностей представилась Рауно Саппинену, который не реализовал выход один на один. В целом же «Таллин» переигрывал соперника во всех компонентах.

«Пропускали голы в те моменты, когда действовали особенно наивно, - признал Пайперс. - Теперь мы должны быстро прийти в себя, начать играть во взрослый футбол. Молодые игроки могут обретать необходимую форму и кондиции только в том случае, если участвуют в серьезных матчах».

«Это была не та «Флора», какой мы ее видели хотя бы в прошлом году. Поэтому никакой эйфории и быть не может. Да, мы очень рады победе в суперкубке, но должны реально смотреть на вещи - это не та «Флора», какой она была прежде», - заметил один из лидеров «Таллина» Дмитрий Круглов.

Источник — УЕФА

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