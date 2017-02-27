Игрок молодежной команды Шахтера перешел в Ильичевец

Нападающий Артур Авагимян стал игроком «Ильичевца-2». В Мариуполе нападающий молодежного состава «Шахтера» будет выступать на правах аренды до конца сезона.
Досье
Артур Авагимян родился 16-го января 1997 года. Футболом начал заниматься в Мариуполе, в ДЮСШ «Ильичевец». В 2012-м году Артур перебрался в Академию «Шахтера». С 2014-го года нападающий выступает за «Шахтер U-19» (47 игр, 13 голов) и «Шахтер U-21» (9 матчей). В сезоне 2016/17 Авагимян провел 6 игр в молодежном чемпионате.
В юношеской лиге УЕФА Артур принял участие в двух играх. Также нападающий вызывался в юношеские и молодежные сборные Украины.
Источник — ФК Ильичевец
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