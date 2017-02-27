«Гол Чемпиона» – твой шанс затмить лучших футболистов Украины и прославиться на всю страну! Всего и делов-то: заходишь на сайт golchempiona.com.ua , оставляешь ссылку на загруженное видео своего гола в сети YouTube, становишься героем новой рубрики программы «ПРО ФУТБОЛ», которая выходит на телеканале «2+2», и выигрываешь призы! Проще не бывает!

Забей гол в дворовых баталиях, на пляже, в зале, в первенстве района, города или области – в любом турнире аматоров. А главное – запечатли его на видео и покажи нам!

Со всеми правилами и условиями участия в конкурсе, который проходит при поддержке ТМ «Черниговское», можно ознакомиться по ссылке golchempiona.com.ua.





