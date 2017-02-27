Два камбэка в прошлогодний снег

Внутренний сезон в Украине возобновился на исходе зимы. И поскольку на повестке дня завершающие туры предварительной части чемпионата страны, этот снег вполне можно было назвать прошлогодним.

Так уж повелось у нас, что между двумя турами одного круга дистанция во времени вдвое больше, чем между двумя сезонами. И этот хронологически-спортивный нонсенс торжествует уже не одно десятилетие. В угоду сомнительным преимуществам для участников еврокубков.

Возможность убедиться в том, что они действительно сомнительны, была не далее как в минувший четверг. Весьма вряд ли «Шахтер» выглядел бы хуже, если бы играл не в паузе сезона, а накануне его открытия.

Но сегодня мы с Вами говорим о главных матчах тура чемпионата Украины, возвращаясь к теме цикла «Первая шестерка». Напомню: здесь обозреваются личные встречи претендентов на участие в финальном турнире шести лучших команд страны. До которого теперь остается всего три тура.

В 19-м же туре нас интересовали два матча. По горькой иронии судьбы последних лет «Заря» принимала «Динамо» в Запорожье, а «Шахтер» - «Ворсклу» в Харькове. Если первая игра привлекала вывеской поединка конкурентов за зону Лиги чемпионов, то во второй лидер чемпионата экзаменовал команду, которая еще только стремится попасть в шестерку.

Любопытно, что обе встречи не только закончились с одинаковым счетом, но и в обоих случаях фаворитам пришлось отыгрываться.

Зрелищность. Харьковский матч был примерно вдвое смотрибельнее запорожского: дюжина голевых моментов против семи.

Наименее интересным выдался второй тайм в Запорожье. Всего лишь два эпизода, которые могли бы стать голевыми – в начале и середине тайма.

Был свой отрезок «режима тишины» в полтайма и в Харькове – после того как «Шахтер» сравнял счет. Но если «Заря» с «Динамо» чисто визуально скорее доигрывали матч – одни не в состоянии, другие не в желании что-либо изменить, то в Харькове наблюдалось классическое затишье перед бурей, разразившейся в течение трех минут в концовке игры в штрафной площадке «Ворсклы».

Все верно: киевляне к этому времени уже давно вышли вперед, а «Шахтер» еще лишь этого добивался. Остюда же и самый зрелищный отрезок матча: тридцатые минуты первого тайма, когда после пропущенного гола «горняки» обрушили на ворота Шуста первую волну своих атак.

Интрига. В Запорожье «Заря» могла уйти от поражения на 71-й минуте, когда Рудько отразил удар Кулача. Это был ее единственный шанс отыграться, после того как Беседин вывел вперед «Динамо» на 29-й минуте.

К слову, для того чтобы изменить счет в свою пользу после неудачного начала матча, киевлянам понадобилось немногим более полутайма. Тогда как «Шахтеру» - более часа. Интрига в Харькове не отпускала нас до последней минуты основного времени, когда Феррейра сумел-таки вырвать эту победу над «Ворсклой».

Логика. Более закономерным назову счет игры в Запорожье. «Динамо» здесь явно «наиграло» на победу в один мяч. Имея на три голевых момента больше.

В Харькове счет однозначно должен был быть крупным. Но подопечные Фонсеки реализовали лишь две голевые возможности из десятка. Однако, как говорится, спасибо, что вообще выиграли.

Судейство. Если смотреть оба матча непредвзято и без фанатского микроскопа, не выцеливая педантично малейшее касание мячом руки, и тому подобное, то Вы не найдете ошибок, повлиявших на результат.

Подчеркну лишний раз: это пока характерно для нынешнего сезона, где арбитры судьбоносно вмешивались в игру считанные разы. По крайней мере, на уровне Первой шестерки.

Везение. Если в Запорожье Фортуна никак не участвовала в составлении сценария матча, то в Харькове выступила активным его соавтором.

До перерыва везло полтавчанам. Удар Фреда в стойку ворот имел место на 19-й минуте, когда счет еще не был открыт. А Бланко-Лещук потряс перекладину на 31-й, вскоре после того как «Ворскла» повела в счете.

Однако во втором тайме фарт взыскал с нее должок. Ответный мяч «Шахтера» был забит после нескольких рикошетов, и очевидно, что без помощи Шуста он не попал бы к Коваленко, а на одном из повторов сдается, что без участия Чеснакова мог и не попасть в створ. Так или иначе, но повезло теперь «горнякам». Впрочем, это уже был тот случай, когда везло тому, кто «возил».

Личности. Самой яркой фигурой обоих матчей Первой шестерки назову Бланко-Лещука. Он завершал все три потенциально голевые атаки «Шахтера» в концовке первого тайма, а во втором принял участие в обеих, воплотившихся в голы.

Вторым будет Ярмоленко – зачинатель обеих голевых комбинаций «Динамо», также отметившийся опасным ударом в начале второго тайма.

Третьим станет Гармаш, также участвовавший во всех этих эпизодах.

Стоит отметить и Тайсона, придавшего новый импульс атакам «Шахтера», выйдя на замену после перерыва.

Наиболее заметным из вратарей был полтавчанин Шуст. Немудрено: у него было намного больше работы, чем у остальных. Во втором тайме он совершил три запомнившихся сэйва, но после двух из них мяч затем добивали в ворота.

Голы. Оба мяча «Динамо» явились результатом многоходовок. Оба гола «Шахтера», как уже сказано выше, что называется, добивались

А лучшим, на мой вкус, стал гол «Ворсклы», забитый Хлебасом после передачи Мякушко. Разобрался он с вратарем идеально и моментально. Естетичная работа!

Если же говорить об общем впечатлении, то избранный украинский футбол в эти выходные лично меня вполне устроил. Особенно с поправкой на первый весенний, а точнее сказать, последний зимний тур. Прошлогодним снегом удовлетворен.

Коротко о туре в целом. Ключевое значение имел запорожский матч, в котором «Динамо» убедительно доказало свое превосходство над конкурентом в борьбе за «серебро» на сегодняшний день.

В то же время, волынский погром, учиненный «Александрией», позволил ей не только приблизиться к «Заре» на расстояние вытянутой руки, но и превзойти ее в разнице забитых и пропущенных голов. Таким образом, обостряется борьба за «бронзу».

А поражение «Ворсклы» под занавэсочку выбросило ее из Первой шестерки, где свято место поспешил занять «Черноморец», обыгравший не самого удобного для себя соперника.

И поэтому теперь будет актуально, если я приведу Вам таблицу внутреннего соревнования команд ПШ между собой с учетом этих изменений: уже без «Ворсклы», но с «Черноморцем». За три тура до финиша Второго круга она выглядит так.

место команда игры очки голы 1 Шахтер 8 20 16-7 2 Заря 9 16 13-5 3 Динамо 8 12 17-10 4 Александрия 10 11 10-14 5 Черноморец 9 8 7-14 6 Олимпик 8 5 3-16

Ну, а в следующий раз в центре нашего внимания окажется домашний матч «Динамо» с «Олимпиком». Который в прошедшем туре на своем поле разошелся миром со «Сталью». Очень хотелось бы верить, что киевская игра не станет улицей с односторонним движением. Свежо предание, да верится с трудом…