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Даниил КАНЕВЦЕВ: «Мы победили заслуженно»

Голкипер «Черноморца» - о матче против «Карпат»

  • 27.02.2017 16:50
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Вратарь «Черноморца» Даниил Каневцев поделился эмоциями после игры с «Карпатами»:

— Учитывая, что в это время года поле обычно находится не в самом лучшем состоянии, нам было тяжело показывать комбинационный футбол. В таких матчах на первый план больше выходит силовая манера ведения игры. Мы неплохо провели стартовый отрезок, «придавили» львовян к их воротам. К сожалению, не забили несколько верных моментов, которые должны были реализовать. «Карпаты» всегда славились своей неуступчивостью, что и подтвердили в дальнейшем. Но, в целом, считаю, что мы победили заслуженно.

— Многие специалисты назвали тебя лучшим игроком матча за парочку уверенных сейвов. «Напихал» защитникам в перерыве за то, что дали соперникам возможность пробить?
— (улыбается) Ну почему сразу «напихал»? Если команда сыграла на ноль, значит этот результат заслуга всей команды. Мне было очень волнительно и приятно дебютировать перед одесскими зрителями. Атмосфера на стадионе отличная. Когда мы забили гол, от эмоциональной поддержки болельщиков по всему телу побежали мурашки.

Источник — ФК Черноморец

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