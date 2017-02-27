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Евгений СМИРНОВ: «Доказали, что хорошо поработали на сборе»

Игрок «Черноморца» прокомментировал матч против «Карпат»

  • 27.02.2017 15:58
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ФК Черноморец
© ФК Черноморец

Игрок «Черноморца» Евгений Смирнов прокомментировал матч против «Карпат»:

— Своей игрой мы доказали, что хорошо поработали на сборе. Думаю, провели качественный поединок. Выполнили установку тренерского штаба, полностью переиграли «Карпаты», добились положительного результата. В дебюте встречи «Черноморец» создал три-четыре момента, реализовав которые, мог вести дальнейшую игру в более спокойном русле. Нашей задачей было с первых минут действовать в агрессивной манере. Это получалось. Единственное — никак не могли поставить логическую точку. Я и сам должен был забивать еще в первом тайме после розыгрыша стандарта.

— Насколько быстро сумели приспособиться к полю, сумели ли вообще?
— На разминке перед матчем и в начале первого тайма понадобилось время, чтобы почувствовать газон. Думаю, что весной в Украине большинство полей пребывают в подобном состоянии, так что надо быстрее к этому привыкнуть. Главное, что сегодня добыли три очка. Будем двигаться дальше к поставленной цели.

Источник — ФК Черноморец

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