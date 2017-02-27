Реал повторил рекорд Барселоны, забив в 44 матчах подряд

Вингер «Реала» Гарет Бэйл отметился забитым мячом в матче 24 тура Ла Лиги против «Вильярреала» (3:2).

Эта встреча стал 44 по счету для королевского клуба, в которой «галактикос» забивали мячи в ворота соперника. В последний раз «Реал» уходил с поля без гола в апреле 2016 года после поединка Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

Таким образом, «Реал» повторил рекорд каталонской «Барселоны». Сине-гранатовые в 1943 году забивал в 44 матчах подряд во всех турнирах.