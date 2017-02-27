Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Реал повторил рекорд Барселоны, забив в 44 матчах подряд

Последний раз мадридцы не смогли забить в апреле прошлого года

  • 27.02.2017 15:50
  • 168 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Вингер «Реала» Гарет Бэйл отметился забитым мячом в матче 24 тура Ла Лиги против «Вильярреала» (3:2).

Эта встреча стал 44 по счету для королевского клуба, в которой «галактикос» забивали мячи в ворота соперника. В последний раз «Реал» уходил с поля без гола в апреле 2016 года после поединка Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

Таким образом, «Реал» повторил рекорд каталонской «Барселоны». Сине-гранатовые в 1943 году забивал в 44 матчах подряд во всех турнирах.

Источник — Euro-football

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.