Реал повторил рекорд Барселоны, забив в 44 матчах подряд

Вингер «Реала» Гарет Бэйл отметился забитым мячом в матче 24 тура Ла Лиги против «Вильярреала» (3:2).
Эта встреча стал 44 по счету для королевского клуба, в которой «галактикос» забивали мячи в ворота соперника. В последний раз «Реал» уходил с поля без гола в апреле 2016 года после поединка Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).
Таким образом, «Реал» повторил рекорд каталонской «Барселоны». Сине-гранатовые в 1943 году забивал в 44 матчах подряд во всех турнирах.
Источник — Euro-football
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