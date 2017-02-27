Марио Гомес отказался от зарплаты в 15 миллионов евро в Китае

Как болельщик Динамо, уже много лет наблюдаю, как безнадежно гниет любимый клуб. И ладно бы Хачер...

Ртом не ртом ,а Кубок УЕФА мы в свое время для Украины завоевали ! У Динамо регулярно выигрывае...

Викинуть з клубу як Ващука в свій час. Ненавиджу подібні системи, коли тебе використовують а поті...