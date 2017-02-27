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Марио Гомес отказался от зарплаты в 15 миллионов евро в Китае

Нападающий решил остаться в «Вольфсбурге»

  • 27.02.2017 15:48
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Бывший форвард сборной Германии Марио Гомес, выступающий за «Вольфсбург» отклонил предложение от китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сулившего ему зарплату в размере 15 миллионов евро в год.

Гомес стал игроком «волков» летом прошлого года, подписав трехлетний контракт.

Источник — Sport.ua

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