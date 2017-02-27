Марио Гомес отказался от зарплаты в 15 миллионов евро в Китае

Бывший форвард сборной Германии Марио Гомес, выступающий за «Вольфсбург» отклонил предложение от китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сулившего ему зарплату в размере 15 миллионов евро в год.
Гомес стал игроком «волков» летом прошлого года, подписав трехлетний контракт.
Источник — Sport.ua
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