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Стадион Лужники планируют открыть матчем Россия - Аргентина

Строительство главной арены ЧМ-2018 подходит к своему завершению

  • 27.02.2017 15:34
  • 408 просмотров
  • 4 комментария
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Стадион «Лужники» предварительно планируется открыть после реконструкции товарищеским матчем сборных России и Аргентины 11 ноября. Об этом сообщил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация хотела бы открыть стадион игрой с бразильцами в июне, перед Кубком конфедераций. Однако с бразильцами на эти даты договориться не удалось.

На арене «Лужников» состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также один из полуфиналов и финал турнира.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    Анатолий Чорнобук
      Анатолий Чорнобук, 27.02.2017 16:07
    0
    Матч РФ-Аргентина по хокею
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    Monreal_Can
    online
      Monreal_Can, 27.02.2017 16:25
    0
    Анатолий Чорнобук, 27.02.2017 16:07
    Матч РФ-Аргентина по хокею
    Дурачок што ли, в хоккей только родоначальники играют - украинцы, ну и чуть-чуть часть сваливших в канадщину.
    Кстати, а хде вопли ониждетей про то, что ЧМ2018 утопия и не состоится, или пластинка разбилась???
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 27.02.2017 16:28
    0
    щоб касапія -мордор в пеклі згоріли усім складом
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    Monreal_Can
    online
      Monreal_Can, 27.02.2017 16:34
    0
    Bogdan Bogdan, 27.02.2017 16:28
    щоб касапія -мордор в пеклі згоріли усім складом
    Да не переживай, братан. По прогнозам наших аналитегов, учеников славной исторической школы Бебика-Вятровича, Россия должна в 2017 г развалиться.
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