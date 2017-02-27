Стадион Лужники планируют открыть матчем Россия - Аргентина

Стадион «Лужники» предварительно планируется открыть после реконструкции товарищеским матчем сборных России и Аргентины 11 ноября. Об этом сообщил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.
Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация хотела бы открыть стадион игрой с бразильцами в июне, перед Кубком конфедераций. Однако с бразильцами на эти даты договориться не удалось.
На арене «Лужников» состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также один из полуфиналов и финал турнира.
Источник — ТАСС
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Кстати, а хде вопли ониждетей про то, что ЧМ2018 утопия и не состоится, или пластинка разбилась???
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