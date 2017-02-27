Никто не выигрывал Кубок английской лиги чаще Моуриньо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в воскресенье в четвёртый раз привёл свою команду к победе в Кубке английской лиги. Никто не выигрывал этот трофей чаще.
Ранее Моуринью завоёвывал Кубок английский Лиги во главе «Челси» в 2005-м, 2007-м и 2015-м годах.
Стоит отметить, что также по четыре раза в данном соревновании побеждали сэр Алекс Фергюсон (во главе «Манчестер Юнайтед» в 1992-м, 2006-м, 2009-м и 2010-м годах), а также Брайан Клаф (с «Ноттингем Форест» в 1978-м, 1979-м, 1989-м и 1990-м годах).
Источник — Euro-football
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