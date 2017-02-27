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ЧЕФЕРИН: «Политика Трампа помешает США получить ЧМ-2026»

Глава УЕФА критикует действия президента США

  • 27.02.2017 15:22
  • 193 просмотров
  • 5 комментария
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Region Plus. Александер Чеферин
© Region Plus. Александер Чеферин

Политика президента США Дональда Трампа может помешать стране получить право на проведение ЧМ-2026. Об этом заявил глава УЕФА Александр Чеферин.

«Заявки стран на проведение мирового первенства будут оцениваться с разных сторон. Указы, подразумевающие жесткие ограничения на въезд в США, не помогут им завоевать право принять чемпионат мира.

Если футболисты, представители СМИ и фанаты не могут посетить турнир из-за политики, то в этой стране не должны проходить подобные соревнования», - цитирует Чеферина New York Times.

В январе Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет об Ираке, Иране, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане.

Источник — Euro-football

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Комментарии
    EGOS
      EGOS, 27.02.2017 15:54
    +2
    ...смотрите, недалекие у.е.бки, смотрите на это заявление преза УЕФА, и вычеркните из своего убогого лексикона самое тупое предложение - "спорт вне политики", которое как раз для вас примитивных и придумали...
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    EGOS
      EGOS, 27.02.2017 15:56
    +1
    ..по количеству минусов определяем количество на сайте тех субъектов, о которых написано выше...
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    alperovich
      alperovich, 27.02.2017 16:04
    0
    EGOS, 27.02.2017 15:56
    ..по количеству минусов определяем количество на сайте тех субъектов, о которых написано выше...
    Тебе лет пятнадцать и у тебя пубертатный возраст (типа полового созревания), поэтому ты все воспринимаешь буквально и примитивно.
    Поясню на одном только аспекте - разве безопасность проведения мероприятий кто-либо отменял? Зачем Трампу иметь в стране потенциальных террористов?
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    EGOS
      EGOS, 27.02.2017 16:11
    +2
    alperovich, 27.02.2017 16:04
    EGOS, 27.02.2017 15:56
    ..по количеству минусов определяем количество на сайте тех субъектов, о которых написано выше...

    Тебе лет пятнадцать и у тебя пубертатный возраст (типа полового созревания), поэтому ты все воспринимаешь буквально и примитивно.Поясню на одном только аспекте - разве безопасность проведения мероприятий кто-либо отменял? Зачем Трампу иметь в стране потенциальных террористов?

    ..как этот твой опус подтверждает предложение "спорт вне политики"?? или что ты хотел написать??
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    LeGa77
    LeGa77, 27.02.2017 16:18
    +1
    К тому времени наверное - согласно тенденции нового руководства ФИФА уже будет 96 команд! Причем практически в каждой будут выходцы из этих мусульманских стран! А ему это надо? - ведь в Штатах есть свой футбол...
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