ЧЕФЕРИН: «Политика Трампа помешает США получить ЧМ-2026»

Политика президента США Дональда Трампа может помешать стране получить право на проведение ЧМ-2026. Об этом заявил глава УЕФА Александр Чеферин.
«Заявки стран на проведение мирового первенства будут оцениваться с разных сторон. Указы, подразумевающие жесткие ограничения на въезд в США, не помогут им завоевать право принять чемпионат мира.
Если футболисты, представители СМИ и фанаты не могут посетить турнир из-за политики, то в этой стране не должны проходить подобные соревнования», - цитирует Чеферина New York Times.
В январе Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет об Ираке, Иране, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане.
Источник — Euro-football
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Поясню на одном только аспекте - разве безопасность проведения мероприятий кто-либо отменял? Зачем Трампу иметь в стране потенциальных террористов?
..по количеству минусов определяем количество на сайте тех субъектов, о которых написано выше...
Тебе лет пятнадцать и у тебя пубертатный возраст (типа полового созревания), поэтому ты все воспринимаешь буквально и примитивно.Поясню на одном только аспекте - разве безопасность проведения мероприятий кто-либо отменял? Зачем Трампу иметь в стране потенциальных террористов?
..как этот твой опус подтверждает предложение "спорт вне политики"?? или что ты хотел написать??
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