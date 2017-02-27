ЧЕФЕРИН: «Политика Трампа помешает США получить ЧМ-2026»

Политика президента США Дональда Трампа может помешать стране получить право на проведение ЧМ-2026. Об этом заявил глава УЕФА Александр Чеферин.

«Заявки стран на проведение мирового первенства будут оцениваться с разных сторон. Указы, подразумевающие жесткие ограничения на въезд в США, не помогут им завоевать право принять чемпионат мира.

Если футболисты, представители СМИ и фанаты не могут посетить турнир из-за политики, то в этой стране не должны проходить подобные соревнования», - цитирует Чеферина New York Times.

В январе Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет об Ираке, Иране, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане.