Сборная Украины среди ветеранов приглашает на открытую тренировку

А это тут при чем???? Так сказать надулся и все что из тебя вышло это этот пук????))))) Теперь с...

Да по-моему, всем и каждому видно - НЕХОЧЕТ Хачериди играть в ДК! Значит надо что? Или отпускать...

Не будет игровой практики, до лета о нём призабудут и закончит карьеру где-то в чемпе Греции/Турц...

---Только Шахтер золотая клетка?В Динамо просто так не уйдешь,с данной клетки тоже ищут выхода уж...

головне, що у даній ситуації Динамо за Хачеріді отримає ноль, а грвець втратить форму, яку зважаю...