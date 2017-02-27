Сборная Украины среди ветеранов приглашает на открытую тренировку

В ближайшую среду, 1 марта, национальная сборная Украины среди ветеранов, которая 23-го февраля отпраздновала свою первую годовщину, проведет открытую для прессы и болельщиков тренировку. Тренировочное занятие пройдет на стадионе «Локомотив» (пер. Стадионный, 10), а ее начало запланировано на 18:00.
В начале тренировки (первые 15 минут) у болельщиков будет возможность взять автографы или сфотографироваться с такими выдающимися бывшими футболистами, как Владимир Лозинский, Анатолий Демьяненко, Виталий Самойлов, Андрей Оксимец, Эдуард Цихмейструк, Виктор Уляницкий, Юрий Максимов, Олег Венглинский, Вячеслав Свидерский и другими.
Напомним, что 5-го мая сборная Украины проведет международный товарищеский матч против сборной Израиля на стадионе им. Банникова. Кроме того, у команды Анатолия Демьяненко запланированы спарринги с командами Испании и Германии.
Источник — Sport.ua
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