УЕФА оштрафовал Динамо и Бешикташ на 60 тыс евро за беспорядки фанатов

УЕФА принял решение наказать киевское «Динамо» и стамбульский «Бешикташ» за поведение болельщиков во время матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Обе команды получили штраф в размере 60 тысяч евро.
Обвинения против «Динамо» были связаны с неудовлетворительной организацией поединка, использованием пиротехники, блокированием лестниц, а также поведением фанатов.
«Бешикташ» поплатится за причинение ущерба стадиону, пиротехнику и бесчинства болельщиков.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
---Ах да забыл-это как всегда провокация.Виноваты другие не мы-это засланный из конкурирующего клуба.Они внедрились в наши ряды.Это не наши.И т.д.
---Ах да забыл-это как всегда провокация.Виноваты другие не мы-это засланный из конкурирующего клуба.Они внедрились в наши ряды.Это не наши.И т.д.
-------------------- -spise---только для них это в порядке вещей.
-----Миша Власкин---играть не умеют,но морду набить умеют.
---И это не все,плохие только фанаты Шахтера.А как же в этой ситуации?А тем постам и кто плюсы ставил,что за своих скажите.Оправданий нет,просто как всегда -минусы в студию.
----Вот и ответ Виталию Шевченко. Кто и как ставит минусы.Это не упрек.Сейчас посмотрим,кого больше на сайте Динамовских болельщиков или из Шахтера.
---Три дня грязью поливали фанатов Шахтера за избиение,а сами попадают на тоже.Как там принцип- бумеранга
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.