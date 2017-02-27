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УЕФА оштрафовал Динамо и Бешикташ на 60 тыс евро за беспорядки фанатов

События, сопровождавшие матч ЛЧ, не остались без внимания европейских чиновников

  • 27.02.2017 13:45
  • 528 просмотров
  • 4 комментария
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Александр Попов
© Александр Попов

УЕФА принял решение наказать киевское «Динамо» и стамбульский «Бешикташ» за поведение болельщиков во время матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Обе команды получили штраф в размере 60 тысяч евро.

Обвинения против «Динамо» были связаны с неудовлетворительной организацией поединка, использованием пиротехники, блокированием лестниц, а также поведением фанатов.

«Бешикташ» поплатится за причинение ущерба стадиону, пиротехнику и бесчинства болельщиков.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    mtitan72
      mtitan72, 27.02.2017 14:01
    -8
    ---Вот как боряться "патриоты" на благо Украины.Лучше бы эти все штрафы на помощь воинам отдали.Спасибо фанатам.а то тут пишут,а кто и чем помогают армии,рассуждают и судят людей про помощь.
    ---Ах да забыл-это как всегда провокация.Виноваты другие не мы-это засланный из конкурирующего клуба.Они внедрились в наши ряды.Это не наши.И т.д.
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    H4des
      H4des, 27.02.2017 14:04
    -8
    mtitan72, 27.02.2017 14:01
    ---Вот как боряться "патриоты" на благо Украины.Лучше бы эти все штрафы на помощь воинам отдали.Спасибо фанатам.а то тут пишут,а кто и чем помогают армии,рассуждают и судят людей про помощь.
    ---Ах да забыл-это как всегда провокация.Виноваты другие не мы-это засланный из конкурирующего клуба.Они внедрились в наши ряды.Это не наши.И т.д.
    Забыл добавить онижедети.
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    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 27.02.2017 14:25
    0
    легко отделались.львиную долю штрафа по сути Хачериди заплатил...
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    mtitan72
      mtitan72, 27.02.2017 14:41
    0
    ---Коментарии ---spise---отмороженный даунбас.
    -------------------- -spise---только для них это в порядке вещей.
    -----Миша Власкин---играть не умеют,но морду набить умеют.
    ---И это не все,плохие только фанаты Шахтера.А как же в этой ситуации?А тем постам и кто плюсы ставил,что за своих скажите.Оправданий нет,просто как всегда -минусы в студию.
    ----Вот и ответ Виталию Шевченко. Кто и как ставит минусы.Это не упрек.Сейчас посмотрим,кого больше на сайте Динамовских болельщиков или из Шахтера.
    ---Три дня грязью поливали фанатов Шахтера за избиение,а сами попадают на тоже.Как там принцип- бумеранга
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