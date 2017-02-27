Чем ближе к финишу чемпионата Германии, тем больше вопросов у нас возникает. Правда, некоторые команды с каждым туром показывают свои истинные амбиции в борьбе за те или иные позиции. И если к примеру «Бавария» лишь укрепляет свои планы на чемпионство, то «Дармштадт» становится еще ближе ко Второй Бундеслиге. Несмотря на это, свое место в основном составе сохраняет за собой Артем Федецкий, которого за матч против «Аугсбурга» похвалила немецкая пресса. На данный момент именно Федецкий видится тем футболистом, который может заменить на левом фланге сборной Украины дисквалифицированного Эдуарда Соболя в матче против Хорватии.

В то же время партнер Федецкого Денис Олейник продолжает залечивать старые травмы и поможет команде, наверное, уже в самой концовке сезона. Евгений Коноплянка также травмирован и пока что даже не тренируется с командой, не говоря уже о том, чтобы играть за нее. Этот фактор также не может не тревожить Андрея Шевченко, фланговые хавбеки которого пока что не имеют постоянной игровой практики в своих клубах (включая того же Александра Караваева). А вот Владлен Юрченко наконец-то появился на поле, но не смог изменить ход поединка, в котором его «Байер» проигрывал «Майнцу» на своем поле... Но давайте обо всем по порядку.

И «Вольфсбург», и «Вердер» в этом сезоне отчаянно борются за выживание, но если для «музыкантов» это привычная картина, то «волки» уже давно не попадали в столь сложную ситуацию. Вроде бы и состав хороший, и потенциал серьезный, и тренеры неплохие постоянно работают, а результата после ухода Дитера Хекинга как не было, так и нет. Вот и на этот раз после неплохого матча против «Вердера» «Вольфсбург» вновь проигрывает и расстается со своим рулевым. Руководство «волков» приняло решение не продолжать работу с Валерьеном Исмаэлем, которому не долго удалось поработать с командой. Не помог даже активный второй тайм в исполнении «волков», которые могли вырывать не только ничью, но и победу у гостей.

«Вердер» очень хорошо начал и еще в дебюте игры благодаря дублю Гнарби повел в счете. Эти два гола стали 8-м и 9-м для форварда «музыкантов» в выездных матчах этого сезона, а всего на счету воспитанника «Арсенала» 10 голов в этом чемпионате. Тем не менее, хозяевам быстро удалось отквитать один гол, а после этого форварды «волков» дважды попали в каркас ворот соперника после неплохих комбинаций через фланги. Неплохо провел «Вольфсбург» и второй тайм и «Вердер» обязан будет накрыть стол Видвальду, который вытянул парочку «мертвых» ударов. Однако зацепиться хотя бы за одно очко «волкам» так и не удалось, а Бремен смог догнать своего конкурента в турнирной таблице и приблизить «зеленых» к зоне вылета на расстояние двух очков.

«Вольфсбург» - «Вердер» - 1:2

Голы: Майорал, 19 - Гнабри, 10, 18.

«Вольфсбург»: Бенальо, Родригес, Трэш (Герхардт 81), Кнохе, Хорн, Густаво, Блащиковски, Арнольд, Малли, Дидави (Гомес 63), Майорал (Нтеп 74).

«Вердер»: Видвальд, Мойсандер, Гебре Селассие, Сане, Бауэр, Бартельс (Кайнц 60), Гнабри (Писарро 82), Велькович, Эггештайн (Гриллиш 75), Юнузович, Крузе.

Предупреждены: Арнольд - Бартельс, Видвальд, Сане.





«Байер» в этом сезоне проиграл все, что только можно было. Да, команда неплохо проявила себя в розыгрыше Лиги чемпионов, выйдя в плей-офф и заработав неплохие деньги, но из этого турнира команда уже фактически вылетела после проигрыша на своем поле мадридскому «Атлетико» (2:4). В чемпионате же «аптекари» показывают свой худший результат за последние 30 лет и пока что непонятно, чем думает руководство, по-прежнему доверяя наставнику, который вот уже третий год не может дать хорошего результата.

Матч против команды из нижней части турнирной таблицы, «Майнца», лишний раз оголил все проблемы «Байера», который испытывает серьезные проблемы в обороне и центральной зоне. Конечно, можно все списать на Лено, который пустил в свои ворота два необязательных гола, но, на протяжении всего матча бездействовала вся оборона Леверкузена, которая в последних трех матчах пропустила семь голов. Удивляет и бездействие Роджера Шмидта, который не пытается менять игру и структуру команды и довольствуется редкими победами в чемпионате.

На сегодняшний день «Байер» фактически теряет шансы побороться за третье место, которое дает право прямого выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Но все же сохраняет пусть и минимальные шансы на четвертое место, за которое борются сразу 7 команд. Нам же остается надеяться на то, что больше времени наконец-то начнет получать Владлен Юрченко, который против «Майнца» провел на поле всего 11 минут и особо ничем не запомнился.

«Байер» - «Майнц» - 0:2

Голы: Белль, 3, Озтунали, 11.

«Байер»: Лено, Драгович (Кисслинг 54), Топрак, Едвай, Беллараби, Бендер (Юрченко 79), Кампль, Хенрихс, Хавертц (Брандт 67), Фолланд, Эрнандес.

«Майнц»: Лоссль, Бюссманн, Белль, Донати, Латца, Рамальо, Озтунали, Фрай, Кордоба (Гбамен 90+2), Муто (Самперио 89), де Бласис (Кайсон 76).

Предупреждения: Бендер - Муто, Латца, Гбамен.





Похожие с «Байером» проблемы испытывает и «Шальке», которому уже давно следовало бы расстаться с Маркусом Вайнцирлем. Однако немцы - народ терпеливый. И несмотря на то, что в клуб были влиты серьезные финансы, руководство «Шальке» продолжает верить в молодого наставника, который время от времени показывает какие-никакие задатки. В матче против «Хоффенхайма», который стремится зацепиться за Лигу чемпионов, Вайнцирль свои задатки показал лишь в первые пять минут матча, когда хозяевам и удалось открыть счет. После этого на поле была всего одна команда.

Столько моментов, сколько имел «Хоффенхайм» в первом и во втором тайме, хватило бы с лихвой на два или три матча, однако чувствуется неопытность некоторых футболистов команды Юлиана Нагельсманна, сколотившего в городе отличную боевою единицу. Лишь за 11 минут до финального свистка Руди удалось сделать то, чего не удалось до этого фактически каждому члену его команды. Однако на этом гости решили остановиться и довольствовались лишь ничьей, которая позволила «Боруссии» Дортмунд оторваться на два очка от своего конкурента.

«Шальке» - «Хоффенхайм» - 1:1

Голы: Шепф, 5 — Руди, 79.

«Шальке»: Ферманн — Хеведес, Бадштубер, Колашинац (Аого, 82), Настасич — Калиджури (Майер, 57), Горетцка, Бенталеб, Стамбули, Бургшталлер (Чупо-Мотинг, 84) — Шепф.

«Хоффенхайм»: Бауманн — Хюбнер, Зюле, Бичакчич (Швеглер, 60), Цубер — Руди, Фогт, Демирбай, Амири (Салаи, 63), Террацино (Крамарич, 70) — Вагнер.

Предупреждения: Зюле, Хубнер.





Турнирная таблица:





Алексей ГОРЛАЧ