Мяч, забитый полузащитником «Динамо» Денисом Гармашем в матче 19-го тура УПЛ в ворота «Зари», стал для него 20-м на клубном уровне.

Для достижения такого рубежа Денису потребовалось почти десять лет – футболист дебютировал в первой команде «Динамо» 31 октября 2007 года.

Двадцать мячей у Гармаша распределились следующим образом: 12 в чемпионате Украины, 4 в Кубке Украины и 4 в еврокубках.