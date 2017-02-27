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Гармаш забил 20-й гол за Динамо

26-летний хавбек отличился в матче с «Зарей»

  • 27.02.2017 13:15
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ФК Динамо Киев.Денис Гармаш
© ФК Динамо Киев.Денис Гармаш

Мяч, забитый полузащитником «Динамо» Денисом Гармашем в матче 19-го тура УПЛ в ворота «Зари», стал для него 20-м на клубном уровне.

Для достижения такого рубежа Денису потребовалось почти десять лет – футболист дебютировал в первой команде «Динамо» 31 октября 2007 года.

Двадцать мячей у Гармаша распределились следующим образом: 12 в чемпионате Украины, 4 в Кубке Украины и 4 в еврокубках.

Источник — ФК Динамо Киев

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