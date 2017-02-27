Черноморец вернул Заре 500 тысяч гривен за матч против МЮ

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов заявил о том, что «Черноморец» выплатил луганчанам часть долга за проведение матча Лиги Европы «Заря» - «Манчестер Юнайтед».

На сегодняшний день одесситы уже вернули луганскому клубу 500 тысяч гривен и продолжают попытки разрешить проблему, не доводя ее до суда. Однако «Заря» не собирается «спускать дело на тормозах» и не отзывает иск.

Желание «Черноморца» максимально быстро рассчитаться с долгами также объясняется необходимостью прохождения процесса лицензирования клубов УПЛ на новый сезон, который завершается 31 марта. Для того, чтобы клуб получил аттестат, у него не должно быть долгов ни перед своими игроками, ни перед другими клубами. На сегодняшний день долг «Заре» не позволяет «Черноморцу» соответствовать всем нормам аттестации УПЛ.